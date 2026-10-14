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RECIFE Parque da Jaqueira recebe ação pelo Dia Mundial do Pão nesta sexta-feira (16) Evento começa às 6h e terá serviços relacionados à saúde e oferecerá café da manhã

O Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, recebe nesta sexta-feira (16) uma programação gratuita em alusão ao Dia Mundial do Pão. A iniciativa começa às 6h e inclui atividades de promoção à saúde, ações de conscientização e café da manhã para o público.

A ação é organizada pela Entidade de Panificação de Pernambuco (ÉPÃO), em parceria com a Associação das Indústrias de Panificação e Pastelaria de Pernambuco (AIPP), a Coopancosi e o Sindipão.

Além da celebração, a data chama atenção para a participação do setor na economia. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), o segmento faturou R$ 164,12 bilhões no Brasil em 2025, o equivalente a 1,29% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Em Pernambuco, o setor reúne cerca de 4 mil panificadoras e indústrias, além de aproximadamente 5 mil microempreendedores individuais (MEIs) ligados à atividade.

A cadeia produtiva emprega profissionais de diferentes áreas, como padeiros, confeiteiros, cozinheiros, atendentes, estoquistas, gerentes e motoristas.

O aumento dos custos de produção está entre os desafios enfrentados pelas empresas de panificação. A elevação das cotações do trigo, matéria-prima utilizada na fabricação dos pães, preocupa o setor diante da possibilidade de novos reajustes.

De acordo com a representação estadual, as padarias têm buscado absorver parte desses aumentos para evitar o repasse imediato aos consumidores. Além do trigo, os estabelecimentos precisam administrar despesas com energia, transporte e outros insumos.

“O nosso grande desafio é manter a qualidade dos produtos e a sustentabilidade dos negócios diante do aumento dos custos. As padarias estão fazendo um esforço para segurar os preços e evitar que essa pressão chegue ao bolso do consumidor”, afirmou Ana Carolina Rocha vice-presidente da AIPP.

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