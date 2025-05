Parque da Jaqueira recebe evento gratuito sobre bem-estar físico e mental neste domingo (18)

A- A+

Marcado para este domingo (18), das 7h às 9h, o primeiro encontro presencial do Método Saúde, iniciativa gratuita a aberta ao público que promove o cuidado, será realizado no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife.

Com uma programação gratuita e aberta ao público, o evento é promovido pela nutricionista Camylla Pedrosa em parceria com a neuropsicóloga Viviane Bantim e a profissional de educação física Fabíola Ribeiro.

Buscando promover o bem-estar físico e mental, o evento propõe uma experiência integrativa por meio de práticas acessíveis, conteúdo técnico e acolhimento.

Os participantes do evento poderão vivenciar uma série de atividades, como análise de composição corporal por bioimpedância com controle gravitacional (serviço com vagas limitadas).

Viviane Bantim, Camylla Pedrosa e Fabíola Ribeiro reúnem grupo a partir das 7h | Foto: Método Saúde/Divulgação

A partir das 7h10, a psicóloga Viviane Bantim será responsável por conduzir a roda de conversa “O invisível que pesa”, com reflexões sobre o impacto das emoções acumuladas no corpo.

Na sequência, haverá uma prática de relaxamento guiado, com foco em acalmar o sistema nervoso e fortalecer a conexão mente-corpo.

Às 7h30, a educadora Fabíola Ribeiro, especialista em Reabilitação Cardíaca e Grupos Especiais, assume a condução com o tema “O papel da atividade física em grupo na melhora da saúde física e mental”.

A reflexão será seguida de duas voltas no parque, que poderão ser feitas com corrida ou caminhada, de acordo com o ritmo dos participantes.

De volta ao ponto de encontro, a nutricionista Camylla Pedrosa falará, às 7h50, sobre os “Alimentos que curam”, trazendo sugestões práticas e acessíveis para aliviar sintomas de ansiedade através da alimentação.

O evento será encerrado com um breakfast, às 9h. Em seguida, as profissionais permanecerão no local para tirar dúvidas e conversar com o público.

Por causa das chuvas que atingem o Recife desde a quarta-feira (14), o grupo acompanha a situação junto aos órgãos responsáveis pelas previsões. "Qualquer mudança na data do evento, por conta do agravamento das chuvas, será comunicada no perfil @camylla_pedrosa no Instagram", diz a organização.

