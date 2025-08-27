Parque da Macaxeira recebe a sexta edição do Vem Passarinhar Recife neste domingo (31)
O evento tem como objetivo unir lazer, ciência cidadã e sensibilização ambiental
A sexta edição do Vem Passarinhar Recife acontece neste domingo (31) no Parque Urbano da Macaxeira. O evento está previsto para começar a partir das 7h.
O objetivo do programa é unir lazer, ciência cidadã e sensibilização ambiental. Além da passarinhada, haverá a “conversa de passarinheiro”, que desta vez será sobre “Aves de Rapina”.
De acordo com a coordenadora do Vem Passarinhar Recife, Ludmila Portela, a receptividade do público tem sido motivo de muita alegria.
“Estamos super contentes em ver como cada vez mais pessoas chegam cheias de entusiasmo, disposição e curiosidade para passarinhar. É muito satisfatório e gratificante perceber que temos participantes que retornam a cada mês, alguns já virão pela sexta vez!”, disse.
O Vem Passarinhar Recife é aberto ao público e gratuito, sem limite de idade, o que o faz uma ótima oportunidade para famílias, jovens e adultos se reconectarem com a natureza em plena cidade.
Serviço:
Local: Parque Urbano da Macaxeira.
Endereço: Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, s/n - Macaxeira, Recife - PE, 52071-035
Dia: Domingo, 31 de agosto.
Horário: 7h
Mais informações: Instagram @vempassarinharrecife
