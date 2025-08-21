A- A+

Intervenção Parque da Tamarineira terá acesso pela avenida Norte e construção de segunda etapa inicia este ano Espaço, que fica na Zona Norte do Recife, receberá um investimento de R$ 22 milhões da Prefeitura do Recife

A construção da segunda etapa do Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, será realizada ainda este ano. O espaço terá entrada pela avenida Norte e receberá um investimento estimado de R$ 22 milhões, em uma área de 40 mil m², quase o dobro do espaço que já vem sendo usado pela população no momento.

Foi o que revelou a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), que inaugurou a primeira parte do local no segundo semestre de 2024. De acordo com a PCR, o hospital não será afetado pelas obras.

O anúncio da publicação do edital de licitação para as obras foi feito nesta quinta-feira (21), pelo prefeito João Campos e pelo vice-prefeito Victor Marques.

“A gente está lançando a licitação no dia de hoje, para, após o processo licitatório, começar as obras ainda esse ano. Um pouco mais de R$ 20 milhões de reais vai ser o valor total desta obra. Temos aqui 40 mil m². A maior parte dessa área é uma mata natural no coração da cidade, vamos ter um mínimo de intervenção possível para ter muito solo natural, para valorizar os elementos naturais do parque, para preservar. Garantindo uma área que vai ser duas vezes maior do que o atual parque da Tamarineira, então é isso, lançamos a licitação e até o final do ano iremos dar a ordem de serviço para começar as obras”, afirmou o prefeito, João Campos.

Contato com o meio ambiente

Com a necessidade de preservar a natureza do parque, que está quase todo dentro do Setor de Conservação Ambiental (SCA) e exige uma proteção mais rigorosa, o novo projeto terá 86% de solo natural.

Os usuários ainda poderão utilizar equipamentos e brinquedos que estimulam o contato com a natureza. Serão plantadas cerca de 400 árvores e palmeiras nativas. De acordo com a lei, o SCA precisa ter ao menos 80% de solo natural.

Um dos elementos importantes para a construção desta segunda etapa também será um eixo de passeio para pedestres e ciclistas. A via conectará as avenidas Rosa e Silva e Norte, além de permitir a travessa por dentro do equipamento.

O pórtico histórico será requalificado e funcionará como ponto inicial do percurso. Logo após o pórtico, haverá um playground com brinquedos de madeira, como a pirâmide de toras de madeira.

Seguindo o passeio de pedestres, o visitante encontrará três grandes deques redondos de madeira com plataformas de diferentes alturas, que servirão para múltiplos usos, como encontros, descanso e piqueniques.

Na Matinha, haverá a maior concentração de usos e atividades do Parque, como pista de cooper, decks de madeira com bancos, mesas e espreguiçadeiras, anfiteatro, playground com diversos tipos de brinquedos em madeira e mesas para piquenique.

Projeto do eixo de passeio para ciclistas e pedestres que será construído durante a segunda etapa do Parque da Tamarineira, na Zona Norte.

Três deques redondos de madeira com plataformas de diferentes alturas servirão para múltiplos usos, como encontros, descanso e piqueniques no Parque da Tamarineira.

O pórtico histórico do Parque da Tamarineira será requalificado e funcionará como ponto inicial do percurso de ciclistas e pedestres.

Mesas de piquenique para socialização também fazem parte do projeto da segunda etapa do Parque da Tamarineira.

Vista de cima do projeto do Parque da Tamarineira, que terá um novo acesso através da Avenida Norte.

O local também ganhará espaços de plantio intensivo de espécies nativas que auxiliam na restauração ecológica e na biodiversidade, que são chamados de “núcleos regenerativos”. Atualmente, boa parte da Matinha é composta por espécies exóticas.

O Canal do Jacaré, que passa por dentro do Parque, será totalmente requalificado. Além disso, o Parque vai ganhar uma grande praça de acesso pela Avenida Norte, que contará com estrutura para pérgolas de madeira, quiosques de alimentação, bancos, estação para bicicletas compartilhadas, arborização e paisagismo para priorizar espécies nativas da Mata Atlântica.

