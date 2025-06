A- A+

Conscientização Parque da Tamarineira recebe ação de conscientização sobre cardiopatias congênitas neste domingo Promovido pelo CardioPED Recife, o encontro reunirá famílias, médicos e crianças com diversas condições associadas à saúde do coração, como cardiopatias congênitas, síndromes genéticas, diabetes e outras comorbidades

O Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, recebe, neste domingo (29), a partir das 9h, a segunda edição do CardioPED no Parque, evento que promove a conscientização sobre o diagnóstico precoce da cardiopatia congênita e a importância do cuidado multidisciplinar.

Com acesso gratuito, o encontro reunirá famílias, médicos e crianças com diversas condições associadas à saúde do coração, como cardiopatias congênitas, síndromes genéticas, diabetes e outras comorbidades. A ação é promovida pelo CardioPED Recife.

A programação conta com oficinas lúdicas, atividades inclusivas, espaço de escuta e acolhimento para as famílias, além de atrações musicais especiais para as crianças, incluindo os shows de Mariane Bigio e Tio Bruninho.

O evento também reserva uma atração surpresa no encerramento e orienta as famílias a levarem roupa de banho e toalha para que possam aproveitar todos os momentos.

Conscientização

Junho marca o mês dedicado à conscientização sobre as cardiopatias congênitas, uma das condições cardíacas mais comuns entre recém-nascidos no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 30 mil bebês nascem anualmente com alguma malformação no coração. Muitos desses casos poderiam ter um desfecho mais leve se identificados ainda durante a gestação.

Com o avanço no uso do ecocardiograma fetal, exame que pode ser realizado entre a 24ª e a 28ª semana de gravidez, é possível detectar até 90% das anomalias cardíacas antes do nascimento. O diagnóstico precoce permite o planejamento adequado do parto, suporte neonatal imediato e aumento na taxa de sobrevida desses bebês.

Referência em cardiologia pediátrica no Nordeste, a CardioPED Recife atua de forma pioneira no cuidado especializado com crianças cardiopatas e suas famílias. A clínica oferece acompanhamento completo, desde o pré-natal até a infância, com foco no diagnóstico precoce, acolhimento e tratamento humanizado.

“Quando uma cardiopatia é detectada precocemente, conseguimos não apenas salvar vidas, mas preservar a infância. Uma criança bem acompanhada pode crescer ativa, saudável e feliz”, destaca um dos especialistas da equipe médica da CardioPED.

Serviço

CardioPED no Parque - 2ª edição

Data: 29 de junho de 2025 (sábado)

Horário: A partir das 9h

Local: Parque da Tamarineira, Recife

Entrada gratuita

Instagram: @cardiopedrecife



Veja também