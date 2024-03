A- A+

Recife Parque das Esculturas de Brennand é entregue à população após três anos em reforma A revitalização do espaço, que abriga cerca de cem obras de arte em cerâmica e bronze, contou com um investimento de R$ 9,5 milhões

Após passar três anos fechado para revitalização, o Parque das Esculturas de Francisco Brennand reabriu na tarde desta quinta-feira (21), depois de passar por uma grande requalificação financiada pela Prefeitura do Recife.

Construído sobre o molhe dos arrecifes, que fica em frente ao Marco Zero, o equipamento é considerado um dos principais museus ao ar livre do Brasil.

O espaço, que pertence ao Porto do Recife, abriga cerca de cem obras de arte em cerâmica e bronze, como ovos, pelicanos, atobás, totens e a icônica serpente marinha de 22 metros, que estão distribuídas linearmente em 500 metros da área de cerca de 2,6 mil metros quadrados, com destaque para a Coluna de Cristal, do artista pernambucano Francisco Brennand, com 32 metros de altura e confeccionada em bronze, a estrutura pode ser observada do Marco Zero.

As melhorias incluem, principalmente, o restauro das obras de arte do artista plástico que haviam sido vandalizadas e furtadas ao longo dos anos, desde a sua abertura no ano 2000. As peças ajudam a contar, de maneira simbólica, parte da história pernambucana por meio de elementos artísticos criados pelo artista plástico.

Inaugurado no ano 2000, em comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil, o Parque de Esculturas integra o projeto "Eu vi o mundo... ele começava no Recife", batizado com o nome de um painel do pintor pernambucano Cícero Dias.

Além do restauro das obras, a requalificação do local conta também com um novo píer, banheiros, bicicletário, bancos, e melhorias em geral na estrutura do espaço. O investimento para a recuperação do museu foi de R$ 9,5 milhões.

Cêrimônia

Estiveram presentes na solenidade de abertura o prefeito da cidade, João Campos; o secretário de Cultura, Ricardo Mello; a presidente do Recentro, Ana Paula Vilaça; o secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, Tadeu Alencar, o presidente da Câmara do Recif, Romero Jatobá, e a vice-prefeita do Recife Isabella de Roldão.

O presidente do instituto Francisco Brennand, Marcos Batista, e uma das filhas do artista plástico, Maria Helena Brennand, também estiveram presentes na cerimônia de reabertura do Parque das Esculturas.

Veja também

Folha Pet Como é a vida de um cachorro bombeiro? Saiba a importância que esse animal tem na profissão