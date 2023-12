Parque de diversões é interditado em Jaboatão após crianças ficarem presas em roda-gigante

A- A+

Após duas crianças ficarem presas em uma roda gigante e precisarem ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes interditou, nesta terça-feira (26), um parque de diversões que funcionava na praça Murilo Braga, no bairro de Cavaleiro. O local tinha autorização provisória para funcionamento.

Na manhã desta terça, fiscais da prefeitura visitaram o local e efetuaram a interdição. Em nota, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes informou que “interditou o parque de diversões instalado na Rua Paes de Andrade, em Cavaleiro, logo após o registro do acidente no dia de ontem [segunda, 25]”.

O incidente envolvendo as crianças ocorreu na noite desta segunda-feira (25), dia de Natal, por volta das 19h. Um dos lados da cadeira em que estavam na roda gigante quebrou. Apesar do susto, as crianças não ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros enviou três viaturas ao local. Em um vídeo enviado à Folha de Pernambuco, é possível ver o momento do resgate. Duas pessoas aparecem sustentando a cadeira enquanto os bombeiros retiram as crianças da cadeira da roda gigante.

A ocorrência foi finalizada pouco mais de três horas depois do chamado inicial. As causas da quebra da cadeira deverão ser investigadas.

