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EVENTO Parque do Cordeiro recebe a 83ª Exposição Nordestina de Animais a partir desta quinta-feira (19) Evento segue até o dia 29 de novembro reunindo cerca de 2 mil animais, julgamentos de raças, torneios leiteiros, passeios de charrete e pônei, parque de diversões e programação cultural

O Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, abre os portões nesta quinta-feira (19) para a 83ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados.



Considerada uma das principais feiras agropecuárias do Norte e Nordeste, a programação segue até o dia 29 de novembro, um domingo, com expectativa de receber mais de 200 mil visitantes, gerar cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos e movimentar mais de R$ 30 milhões em negócios.



De segunda a quarta-feira, o horário de funcionamento do evento será das 9h às 22h, enquanto de quinta a domingo será das 9h à 1h.





Ao longo dos 11 dias de evento, o público poderá conferir de perto milhares de animais entre bovinos, caprinos, ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos e espécies silvestres.



A agenda técnica inclui leilões, torneios leiteiros e exposições ranqueadas das raças Gir Leiteiro, Nelore, caprinos e ovinos, reforçando a qualidade genética dos rebanhos regionais.



Para o presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC), Leonardo Valença, a Exposição representa um importante encontro entre o setor agropecuário e a população.



“A Exposição é uma grande festa para toda a família, que traz o campo para dentro da capital. É uma oportunidade de valorizar nossos criadores, apresentar a qualidade dos animais e fortalecer os negócios do setor. Ao mesmo tempo, queremos proporcionar uma experiência especial para o público, com atrações culturais, passeios e muita diversão”, destacou.

78ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, no Parque de Exposições do Cordeiro. Foto: Ed Machado / Folha de Pernambuco



Programação e ingressos

Além das atividades de negócios, a estrutura oferece opções de lazer voltadas às famílias, como parque de diversões, passeios de charrete e de pônei, além de uma grade de apresentações musicais e programação infantil nos domingos.



A programação musical reúne nomes como Capim com Mel, Tocha, Terezinha Cristina, Vilões do Forró, Tarraxinha do Brasil, Ruanzinho, Rogério Som, Suelen Cruz e Deyse Alexandre. Nos domingos, o público infantil terá uma programação especial com Tio Bruninho, A Barca Maluca e Alegria de Brincar.

Os ingressos já estão disponíveis para compra pela internet, na plataforma Evenyx. De segunda a quinta, custam R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia-entrada). De sexta a domingo, os valores são R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada).



Crianças de até 2 anos e pessoas com deficiência (PCD) têm entrada gratuita, enquanto acompanhantes de PCD pagam meia-entrada. Também haverá bilheteria no local.



Confira a programação cultural

Quinta-feira (19)

Suelen Cruz e Deyse Alexandre.

Sexta-feira (20)

Capim com Mel, Tarraxinha do Brasil, Luan Douglas e DJ Allan Imperador.

Sábado (21)

Ruanzinho, Rogério Som, Noara Marques, Grazi Almeida e DJ Allan Imperador.

Domingo (22) – Programação infantil

Tio Bruninho, A Barca Maluca e Alegria de Brincar.

Quinta-feira (26)

Adrielly Silva, Beatriz Ianca e Débora Magliano.

Sexta-feira (27)

Vilões do Forró, Helton Lima, Mikael Vilar e DJ Éder Noronha.

Sábado (28)

Banda Boa Toda, Tocha, Os Tralhas, Terezinha Cristina e DJ Éder Noronha.

Domingo (29) – Programação infantil

Tio Bruninho, A Barca Maluca e Alegria de Brincar.

Horários de funcionamento:

Segunda a quarta-feira: 9h às 22h

Quinta-feira a domingo: 9h à 1h

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