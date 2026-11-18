Parque do Cordeiro recebe a 83ª Exposição Nordestina de Animais a partir desta quinta-feira (19)
Evento segue até o dia 29 de novembro reunindo cerca de 2 mil animais, julgamentos de raças, torneios leiteiros, passeios de charrete e pônei, parque de diversões e programação cultural
O Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, abre os portões nesta quinta-feira (19) para a 83ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados.
Considerada uma das principais feiras agropecuárias do Norte e Nordeste, a programação segue até o dia 29 de novembro, um domingo, com expectativa de receber mais de 200 mil visitantes, gerar cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos e movimentar mais de R$ 30 milhões em negócios.
De segunda a quarta-feira, o horário de funcionamento do evento será das 9h às 22h, enquanto de quinta a domingo será das 9h à 1h.
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Ao longo dos 11 dias de evento, o público poderá conferir de perto milhares de animais entre bovinos, caprinos, ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos e espécies silvestres.
A agenda técnica inclui leilões, torneios leiteiros e exposições ranqueadas das raças Gir Leiteiro, Nelore, caprinos e ovinos, reforçando a qualidade genética dos rebanhos regionais.
Para o presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC), Leonardo Valença, a Exposição representa um importante encontro entre o setor agropecuário e a população.
“A Exposição é uma grande festa para toda a família, que traz o campo para dentro da capital. É uma oportunidade de valorizar nossos criadores, apresentar a qualidade dos animais e fortalecer os negócios do setor. Ao mesmo tempo, queremos proporcionar uma experiência especial para o público, com atrações culturais, passeios e muita diversão”, destacou.
Programação e ingressos
Além das atividades de negócios, a estrutura oferece opções de lazer voltadas às famílias, como parque de diversões, passeios de charrete e de pônei, além de uma grade de apresentações musicais e programação infantil nos domingos.
A programação musical reúne nomes como Capim com Mel, Tocha, Terezinha Cristina, Vilões do Forró, Tarraxinha do Brasil, Ruanzinho, Rogério Som, Suelen Cruz e Deyse Alexandre. Nos domingos, o público infantil terá uma programação especial com Tio Bruninho, A Barca Maluca e Alegria de Brincar.
Os ingressos já estão disponíveis para compra pela internet, na plataforma Evenyx. De segunda a quinta, custam R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia-entrada). De sexta a domingo, os valores são R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada).
Crianças de até 2 anos e pessoas com deficiência (PCD) têm entrada gratuita, enquanto acompanhantes de PCD pagam meia-entrada. Também haverá bilheteria no local.
Confira a programação cultural
Quinta-feira (19)
Suelen Cruz e Deyse Alexandre.
Sexta-feira (20)
Capim com Mel, Tarraxinha do Brasil, Luan Douglas e DJ Allan Imperador.
Sábado (21)
Ruanzinho, Rogério Som, Noara Marques, Grazi Almeida e DJ Allan Imperador.
Domingo (22) – Programação infantil
Tio Bruninho, A Barca Maluca e Alegria de Brincar.
Quinta-feira (26)
Adrielly Silva, Beatriz Ianca e Débora Magliano.
Sexta-feira (27)
Vilões do Forró, Helton Lima, Mikael Vilar e DJ Éder Noronha.
Sábado (28)
Banda Boa Toda, Tocha, Os Tralhas, Terezinha Cristina e DJ Éder Noronha.
Domingo (29) – Programação infantil
Tio Bruninho, A Barca Maluca e Alegria de Brincar.
Horários de funcionamento:
Segunda a quarta-feira: 9h às 22h
Quinta-feira a domingo: 9h à 1h