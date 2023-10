A- A+

dia do livro Parque do Paiva recebe estudantes em evento com contação de histórias e doação de livros infantis Em celebração ao Dia Nacional do Livro, ação acontece nesta sexta (27)

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, celebrado no dia 29, domingo, o Parque do Paiva, localizado na Reserva do Paiva, Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, se transformará em um espaço dedicado à promoção da leitura e educação nesta sexta-feira (27).

Com início às 9h, haverá uma sessão de contação de histórias para os estudantes da Escola Municipal Maria Madalena Tabosa, localizada em Itapuama, no município.



Durante a atividade, realizada pela Associação Geral da Reserva do Paiva, além de desfrutar das histórias contadas, os estudantes terão a oportunidade de receber livros infantis arrecadados durante uma campanha de doação feita junto aos moradores e visitantes do bairro.

Parte dos livros arrecadados será destinada à Biblioteca da Associação Geral da Reserva do Paiva, ampliando o acesso à leitura e incentivando o desenvolvimento da cultura literária na comunidade local.





