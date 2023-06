A- A+

MEIO AMBIENTE Parque Dois Irmãos comemora Dia Mundial do Meio Ambiente com semana de programação especial; confira Semana terá atividades temáticas, exposições, palestras e muita conscientização

O Parque Dois Irmãos, localizado no bairro de mesmo nome da Zona Norte do Recife, montou uma programação especial para celebrar e reforçar a importância da preservação da natureza. É uma homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na próxima segunda-feira (5).

A programação terá nove dias, com atividades e palestras, entre o próximo sábado (3) e 11 de junho. A entrada custa R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia).

Segundo o parque, a programação tem como objetivo oferecer uma variedade de experiências interativas e informativas para ensinar os visitantes sobre conservação dos biomas e a importância das ações práticas para proteger o meio ambiente.

Confira a programação

De 3 a 11 de junho

9h às 16h – Atividades temáticas do Polo de Educação

(Circuito Salve a Floresta, Jogo Eco Fauna, Apresentação de Fantoche, Conhecendo a mata ciliar, Labirinto, Salvando a mata, Jogo Caminho das abelhas, Pintura)

De 5 a 11 de junho

9h às 17h – Exposição “Mar de Conhecimentos” Projetos de Conservação Marinha no Estado de Pernambuco

Sábado, 3 de junho

11h – Conhecendo os animais: Interação com a jibóia

13h – Divulgação do livro: Ploft Plin para sempre assim + Exposição da ARTEC

13h30 – Circuito Caatinga

14h – Enriquecimento ambiental: Catetos Peppa e Faísca

Domingo, 4 de junho

10h – Enriquecimento ambiental: Seriema e Papagaio Moleiro

10h30 – Zoo bastidores

13h30 – Circuito Caatinga

14h – Conhecendo os animais: Interação com Gavião-Carijó

Segunda-feira, 5 de junho

8h às 10h30 – Palestras sobre Os Impactos da Poluição Plástica

14h – Trilha interativa Bosque das Lianas

Terça-feira, 6 de junho

3h30 – Parque vai à escola

14h – Circuito Mata Atlântica

Quarta-feira, 7 de junho

9h – Oficina: Gerando brinquedos atráves de resíduos plásticos

10h30 – Visita interativa ao viveiro florestal + Trilha do Açude do Meio

13h30 – Parque vai à escola

Quinta-feira, 8 de junho

9h às 12h – Seminário “Incidentes com tubarões e bioinvasão na Costa de Pernambuco – O que precisamos saber?”

10h – Enriquecimento Ambiental com a arara vermelha e o mutum fava

10h30 – Zoo Bastidores

13h30 – Circuito Mata Atlântica

14h – Enriquecimento ambiental com os quatis



Sexta-feira, 9 de junho

9h às 16h – Ação da Oásis: Educação Ambiental: Oficinas, gincanas e musical “Respeitando a natureza”

10h30 – Trilha interpretativa do Visgueiro

Sábado, 10 de junho

13h – Peça teatral: A grande viagem de Nati natureza

13h30 – Circuito Mata Atlântica

14h – Oficina de enriquecimento ambiental com a onça pintada e a sussuarana

Domingo, 11 de junho

9h às 16h – Exposições: A vida em uma gota d’água; Os Microplásticos e nós, seres vivos; No mangue de meu quintal

11h às 14h30 – Divulgação do livro: Festa dos camarões no manguezal

13h – Peça teatral: A grande viagem de Nati natureza

14h – Condicionamento da Harpia

