COMEMORAÇÃO Parque Dois Irmãos monta programação para o aniversário de Sena, o chimpanzé mais velho do Brasil Prestes a completar 66 anos, animal é o mais velho da espécie no Brasil

Morador do zoológico do Parque Estadual Dois Irmãos, o chimpanzé Sena celebra nesta sexta-feira (18) seu aniversário de 66 anos.

O animal, que é reconhecido pela Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB) como o chimpanzé mais velho do Brasil, chegou ao Parque Dois Irmãos com apenas 15 anos.

O chimpanzé foi recebido depois que o dono do circo no qual Sena vivia se recusou a cuidar dele ao perceber que o animal apresentava problemas dentários.

No zoológico, o chimpanzé foi tratado e, desde então, não voltou a apresentar nenhum problema grave de saúde.

De acordo com a bióloga e gerente técnica do Parque Dois Irmãos, Fernanda Justino, Sena é um animal condicionado e acostumado com a rotina.

“É um animal muito querido por nós e muito respeitado, assim como os outros animais do zoo. Entre suas principais características, não gosta de barulho, por isso pedimos silêncio nas proximidades do recinto”, afirmou Fernanda.

Para celebrar a nova idade do chimpanzé, o Parque Dois Irmãos preparou uma programação especial para esta sexta, entre 9h e 16h.

Durante a manhã, a celebração contará com a entrega de um bolo e uma oferta especial de comida na caixa de presente do chimpanzé.

Já durante o período da tarde, será realizado o Zoo Bastidores. Na ocasião, os visitantes poderão acompanhar o processo de preparo da bandeja alimentar de Sena.

Para a comemoração de aniversário, dois polos com atividades infantis estarão disponíveis no zoológico.

No polo de educação ambiental, localizado na área do antigo restaurante, os pequenos poderão contar com um tabuleiro ecofauna, um fantoche da história de Sena, uma cama de gato (salvando o chimpanzé), circuito salve a floresta, dança das perguntas e diversas pinturas.

Já o polo itinerante, que ficará próximo ao recinto de Sena, contemplará atividades como pinturas, jogo da memória, contação de história, jogo das argolas, caça-palavras, jogo “como eu sou?” e quebra-cabeça. Para encerrar, a programação ainda prevê uma caça ao tesouro pelo parque.

