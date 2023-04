A- A+

Zoológico Parque Dois Irmãos promove atividades especiais neste Dia do Trabalhador Programação conta com diversas brincadeiras para toda a família

O Parque Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, está com programação especial para este final de semana e feriado do dia 1º de Maio. O zoológico promove atividades especiais de interação com os animais, como o enriquecimento com a iguana.

Além disso, estão previstas trilhas na mata, jogos educativos, pinturas corporais e circuitos de atividades.

Os ingressos de acesso ao local custam R$ 5,00 a inteira e R$ 2,50 a meia-entrada.

O funcionamento é das 9h às 17h, com vendas de ingressos até as 16h.

Confira a programação:

9h às 16h (Atividades do Polo de Educação Ambiental)

- Circuito Salve a floresta;

- Circuito Ecofauna;

- Pintura Corporal;

- Cama de Gato;

- Jogos: Defendendo a natureza, jogo da memória, caminho das onças, brincadeira da onça, cadeia alimentar, labirinto.

10h: Trilhas e oficinas de plantas e artes

11h: Enriquecimento com a Iguana

14h: Circuito: Imersão a Mata Atlântica

15h: Conhecendo os animais (Tamanduá e Bicho-preguiça)

