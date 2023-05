Parque Dois Irmãos promove atividades gratuitas em alusão ao Dia Nacional da Mata Atlântica

A- A+

Em alusão ao Dia Nacional da Mata Atlântica, celebrado neste sábado (27), o Parque Estadual Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, realizará, na data, uma programação especial com diversas atividades.



As ações, que buscam conscientizar sobre a importância da preservação do bioma brasileiro, começam a partir das 10h e são gratuitas, sendo necessário apenas o pagamento da entrada no parque, que custa R$ 2.

Na ocasião, os visitantes terão a oportunidade de participar da atividade "Natureza em Cores", com pintura a giz de cera de diferentes tipos de folhas.



Haverá o "Circuito Mata Atlântica", com monitoria pelo parque, permitindo que os participantes conheçam de perto os animais do bioma e realizem a Trilha do Visgueiro para conhecer o habitat das espécies.



Para os interessados em testar os conhecimentos sobre os animais da Mata Atlântica, o "Circuito Eco Fauna" apresentará um tabuleiro gigante com perguntas sobre as espécies.

Já a "Trilha Açude do Meio" oferecerá uma oportunidade de explorar as matas ciliares e visitar o viveiro florestal do parque, com circuitos organizados em diferentes horários.

Além disso, também vai ter a atividade "Conhecendo a Mata Ciliar", que mostrará de maneira prática o poder de filtragem da água pelo solo quando associado à vegetação.



Os participantes poderão observar garrafas PET com diferentes substratos, evidenciando a qualidade da água em cada vaso.

Com uma área de 1.158 hectares, o parque preserva um fragmento da Mata Atlântica e possui ampla biodiversidade de animais e plantas, incluindo espécies como bugio-de-mãos-ruivas, anta, onça-pintada, preguiça-de-garganta-marrom, quatis, carcará e gato-do-mato-pequeno.

O equipamento também desempenha um papel importante na conservação e reabilitação de espécies ameaçadas de extinção.

O Parque Estadual Dois Irmãos funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 16h. A entrada custa R$ 2. Pessoas com mais de 60 anos, crianças com até 1 metro de altura e portadores de necessidades especiais com respectivos acompanhantes não pagam.

