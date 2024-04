Parque Dois Irmãos tem agenda especial para celebrar a importância dos povos originários

A- A+

De 13 a 28 de abril, o Parque Dois Irmãos, que fica na Praça Farias Neves, na Zona Norte do Recife, tem programação voltada à valorização da diversidade cultural dos povos indígenas, celebrada em 19 de abril.



Durante o período da celebração, com o tema "Guardiões da Terra", os visitantes poderão participar de atividades como oficinas de artesanato, cestaria e tintas naturais, cine indígena, apresentações culturais, jogos lúdicos sobre educação ambiental e trilha pelo fragmento de Mata Atlântica do parque.

Entrada

Os ingressos estão à venda por R$ 5, a inteira, e R$ 2,50, a meia entrada. O acesso ao parque e às atividades é gratuito para crianças até cinco anos. Pessoas a partir de 60 anos, estudantes portando a carteira estudantil, professores, pessoas com deficiência e, quando necessário, acompanhantes, têm direito à meia entrada. O parque estará aberto das 09h às 16h.

Trilha

Para participar da trilha pelo fragmento de Mata Atlântica do parque é necessário fazer a inscrição no prédio administrativo do equipamento, além de ser obrigatório o uso de calça jeans e sapato fechado. Os interessados podem acompanhar os detalhes da programação diária no perfil do Instagram do Parque Dois Irmãos (@parquedoisirmaospe).

Fulni-ô

Além disso, representantes da etnia Fulni-ô, natural de Águas Belas, localizado no Agreste de Pernambuco, estarão no parque durante o período de compartilhando suas tradições ancestrais e vendendo seu artesanato.

Outra iniciativa do parque é a campanha para a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinados à comunidade Fulni-ô. Esta ação não está vinculada à compra do ingresso de entrada, a é uma ação solidária organizada pelo equipamento.



“Os povos indígenas desempenham um papel fundamental na história e na identidade do nosso país. A sabedoria ancestral em relação à natureza, e a conexão com a terra, nos ensinam sobre a conservação da biodiversidade. Reconhecer e valorizar essa cultura é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável”, ressalta a gerente geral do parque, Marina Falcão.



Confira a agenda da programação:





