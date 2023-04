Parque Dois Irmãos traz programação especial em alusão ao Dia dos Povos Indígenas

A- A+

Para celebrar o Dia dos Povos Indígenas, comemorado no dia 19 de abril, o Parque Dois Irmãos, localizado na Zona Norte do Recife, organiza uma programação temática, com atividades como oficinas, brincadeiras e contação de histórias. A programação acontece na próxima sexta-feira (21), feriado de Tiradentes.

A programação temática terá início às 10h30, com uma mostra audiovisual voltada para as crianças, o "Cine Indígena Infantil", que acontece no Polo de Educação Ambiental do parque. Às 14h30, uma oficina de artesanato em argila será oferecida para os visitantes.

Ao longo da tarde, das 13h às 16h, palestras com temáticas relacionadas à cultura indígena serão ministradas; as exposições terão participações de Cleo Soares, representante do Povo Pankararu-Entre serras, e de membros do Greenpeace Recife.

Além das atividades temáticas, haverá, das 9h às 16h, circuitos guiados pelo parque, rodas de pintura corporal, cama de gato, jogos e brincadeiras relacionadas à preservação ambiental. Às 10h, os profissionais do local conduzem um enriquecimento com o macaco-aranha-da-cara-preta.

Segundo a administração do Parque Dois Irmãos, a programação especial visa apresentar ao público as riquezas e os saberes ancestrais das culturas indígenas, especialmente no contexto da conservação do meio-ambiente.

A entrada no Parque custa R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia). Crianças de até 5 anos ou 1 metro de atura não pagam.



Confira a programação:

DIA 21/04: TEMÁTICA

Cinema Infantil (10h30)

- Cine indígena infantil: No Polo de Educação Ambiental do Parque Dois Irmãos

Palestras (13h às 16h)

- Encontro verde: Unindo forças pela causa

- Participação de Cleo Soares, representante do Povo Pankararu-Entre serras

- Ação do grupo Greenpeace Recife

Oficina (14h30)

- Oficina de artesanato em argila.

DIA 21/04: ATIVIDADES EXTRAS

Atividades do Polo de Educação Ambiental (9h às 16h)

- Circuito Salve a floresta

- Circuito Ecofauna

- Pintura Corporal

- Cama de Gato

- Jogos: Defendendo a natureza, jogo da memória, caminho das onças, brincadeira da onça, cadeia alimentar, labirinto.

Enriquecimento (10h)

- Enriquecimento com Macaco-aranha-da-cara-preta

Circuito (13h30)

- Imersão na Caatinga

