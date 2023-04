Parque Dona Lindu recebe exposição gratuita de material do Exército Brasileiro; conheça peças

A- A+

Ainda em clima de celebração pela última quarta-feira (19), quando se comemorou o Dia do Exército, o Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, está recebendo uma exposição gratuita de materiais do Exército Brasileiro.

Na parte externa, tanques de guerra e outros carros de combate chamam atenção do público, que registra imagens e tem a experiência de conversar com alguns soldados.

Na área interna e climatizada, estão expostos artigos menores, mas que despertam a mesma curiosidade, como roupas, embarcações, equipamentos de rádio e armamentos variados.

Parte interna da exposição militar no Parque Dona Lindu, onde é possível ver fardamentos, embarcações e armamentos diversos (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)

A exposição das peças foi iniciada nesta quinta-feira (20) e também estará de “portas abertas” das 10h até às 19h do sábado (22). Nesse último dia, a partir das 17h terá a apresentação da banda de música do Comando Militar do Nordeste (CMNE) e a demonstração dos cães de guerra do 4º Batalhão de Polícia do Exército - João Fernandes Vieira (4°BPE). Essa segunda atração está prevista para começar às 18h20.

Presente na exposição, o sargento Elias, do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado ( 10EsqCMec), detalhou o funcionamento de um dos carros mais visitados. Blindada e incluída no Exército Brasileiro há menos de um ano, a viatura conta com uma guarnição de 11 homens e pode carregar até nove.

Viatura nova e blindada teve tecnologia exaltada por sargento (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)

“Essa é uma das peças mais visitadas. Ela é nova, com tecnologia e capacidade de combate real. Tem desenvoltura para cumprir missões diversas, já que pode navegar em rios. Com isso, nós ganhamos uma gama de possibilidades”, afirmou.

O obuseiro, tido como “primo do canhão”, também está entre os materiais mais visitados da exposição em Boa Viagem. Sargento chefe de peças, Eduardo Suriano, do Sétimo Grupo de Artilharia de Campanha (7º GAC), fez a apresentação.

Obuseiro, uma das peças mais chamativas da exposição que acontece no Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)

“Essa peça é um obuseiro, é como se fosse um ‘primo do canhão’. O objetivo dele é acertar o inimigo à frente e o alcance dele vai até 12 quilômetros. Quem opera uma peça dessa, tem que ser muito detalhista”, alertou, antes de justificar.

“Se o artilheiro errar, ele não só mata a tropa inimiga, como atinge a tropa dele também”, complementou.

Abaixo, confira a lista de instituições que fazem parte da exposição

Hospital Militar de Área do Recife (HMAR) | 14º Batalhão de Infantaria Motorizado (14 BI) | 14º Batalhão Logístico (14 B Log) | Sétimo Grupo de Artilharia de Campanha (7º GAC) - Regimento Olinda | 4º Batalhão de Polícia do Exército - Batalhão João Fernandes Vieira (4°BPE) | 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado ( 10EsqCMec) | Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (CPOR) | 4º Batalhão de Comunicações | Colégio Militar do Recife (CMR) | 10ª Companhia de Engenharia de Combate (10CiaEng) | 7ª Companhia de Comunicações (7CiaCom) | Parque Regional de Manutenção da 7ª Região Militar (PqMnt7)

Veja também

MUNDO Acusado de corrupção, ex-presidente do Peru se entrega à Justiça dos EUA para ser extraditado