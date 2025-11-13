Parque Dona Lindu ganha nova programação fixa com o Sabadona

A- A+

A partir deste sábado (15), o Parque Dona Lindu passa a contar com uma nova atração fixa em sua agenda: o Sabadona. Com curadoria e operação da Ruarte, o evento será realizado semanalmente, das 15h às 21h, reunindo mais de 50 expositores e uma programação que inclui gastronomia, artesanato, atividades culturais, música, ações de bem-estar e lazer para todas as idades. O acesso é gratuito e aberto ao público.









Mais do que uma simples feira, o Sabadona propõe uma experiência multicultural, reforçando o sentimento de pertencimento e a conexão entre o parque e o entorno. A iniciativa valoriza a identidade local e estimula a convivência em uma das áreas mais simbólicas da Zona Sul do Recife. A proposta é ocupar o espaço de forma acolhedora e plural, fortalecendo o vínculo com a comunidade de Setúbal, em Boa Viagem, e sua participação na construção de memórias afetivas no parque.



O formato privilegia a economia criativa e o protagonismo de artistas e empreendedores locais. “O Sabadona foi pensado para todas as famílias, celebrando a cultura, a convivência e o vínculo afetivo que os moradores de Setúbal têm com o parque”, destacou Sérgio Calado, um dos organizadores da Ruarte.



Os interessados em participar podem se inscrever pelo formulário disponível nas bios do @parquedonalinduoficial e @feira.ruarte. O Sabadona se soma a outras iniciativas que vêm movimentando os parques sob gestão da Viva do Brasil, como a Feira do Lindu, também no Parque Dona Lindu, aos domingos; o Festival Sabores, no Parque Apipucos, aos sábados; e o Domingos na Jaqueira, no Parque da Jaqueira — ampliando as opções de lazer e convivência nos espaços públicos da cidade.

