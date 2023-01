A- A+

Boa Viagem Parque Dona Lindu recebe edição anual do Festival das Flores de Holambra Evento tem entrada gratuita e acontece na área externa do parque, até o dia 29 de janeiro

O Festival das Flores de Holambra, que não acontece desde 2019 no Recife, ganha edição desta segunda-feira (16) até o dia 29 de janeiro, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade. Os visitantes podem conferir as novidades gratuitamente, sempre das 8h às 18h.

Este ano, os destaques do Festival das Flores são as mini suculentas e as mini Kalanchoe, além das orquídeas. São mais de 150 espécies de flores e plantas ornamentais em exposição e disponíveis para compra.

Sobre o Festival das Flores

O Festival das Flores de Holambra é um evento que tem origem na cidade de Holambra, estado de São Paulo. O município paulista é referência nacional no cultivo de flores ornamentais.

No entanto, para além do estado de São Paulo, a exposição circula pelas principais cidades e capitais do país. No Recife, há alguns anos já virou tradição a realização do evento nos meses de maio e novembro.

Serviço

Data: 16 a 29 de janeiro

Horário: 8h às 18h

Local: Área externa do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem

Entrada gratuita

