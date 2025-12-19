A- A+

Natal Parque Dona Lindu recebe programação cultural gratuita no fim de semana Apresentações musicais, pastoris, chegada do Papai Noel e ações para toda a família movimentam a zona sul do Recife

O Parque Dona Lindu recebe, neste fim de semana, uma programação especial de Natal, com atividades culturais gratuitas no sábado (20) e no domingo (21). A agenda reúne música, dança, pastoris e atrações voltadas para diferentes públicos, reforçando o uso do espaço como ponto de lazer e convivência na zona sul do Recife.

Abertura com tradição e música no sábado

A programação do sábado (20) começa às 17h, com a Dança de São Gonçalo. Às 18h, o público acompanha a chegada do Papai Noel, seguida por apresentações de pastoris. Às 19h30, a Orquestra Sinfônica de Pernambuco apresenta um repertório dedicado ao período natalino.

Caravana de Natal encerra a noite

Por volta das 20h, o parque recebe a Caravana de Natal da Coca-Cola, que fará parada no local. A passagem dos caminhões iluminados marca o encerramento da programação do sábado.

Domingo mantém clima natalino

No domingo (21), as atividades têm início às 17h, com o Pastoril Estrela Guia do Cabo. Às 18h, o Papai Noel retorna para interagir com o público e dar continuidade às ações voltadas ao Natal.

Concertos no Teatro Luiz Mendonça

A programação cultural também acontece no Teatro Luiz Mendonça, com o espetáculo “Natal Sinfônico”, no sábado (20) e no domingo (21), sempre às 19h30. As apresentações contam com a Orquestra Sinfônica Infantil (OSI) e o Coro Infantil de Flautas do Conservatório Pernambucano de Música (CPM). Os ingressos são gratuitos.

Feira, música e atividades paralelas

Além das atrações natalinas, o parque recebe no sábado (20) o Sabadona, a partir das 15h, com feira de variedades, opções gastronômicas, feira literária e parque infantil. Às 18h, a programação musical inclui um tributo a Cazuza, com apresentação de Beto Alves.

As ações contam com patrocínio do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e integram a programação de Natal dos parques administrados pela Viva do Brasil.

Domingos na Jaqueira

Na zona norte do Recife, o projeto Domingos na Jaqueira realiza sua última edição do ano neste domingo (21). Ao longo do dia, das 10h às 20h, estarão disponíveis oficinas de pintura e sessões de massoterapia. Entre 11h e 14h, um trio de sax percorre a feira criativa, levando música ao público. A programação infantil acontece das 15h às 16h, com o Teatrinho de Natal da Turminha do Misack. Encerrando a agenda, o cantor e compositor Thiago Kehrle se apresenta das 16h às 19h.

SERVIÇO

Programação de Natal - Parque Dona Lindu

Sábado - 20 de dezembro

17h - Dança de São Gonçalo

18h - Papai Noel no Lindu e apresentações de pastoris

19h30 - Orquestra Sinfônica de Pernambuco

20h - Caravana de Natal da Coca-Cola

Domingo - 21 de dezembro

17h - Pastoril Estrela Guia do Cabo

18h - Papai Noel no Lindu

Natal Sinfônico - Teatro Luiz Mendonça

Data: Sábado (20) e domingo (21), às 19h30

Ingressos: Gratuitos, disponíveis no site do teatro a partir das 10h do dia do concerto ou uma hora antes, na portaria:

https://teatroluizmendonca.byinti.com/#/ticket/

Com informações da assessoria

