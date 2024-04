A- A+

cidadania Parque dos Guararapes, em Jaboatão, recebe serviços de saúde e cidadania do Exército Evento acontece neste sábado (13) e faz parte da Semana do Exército

O Exército Brasileiro realiza, neste sábado (13), das 8h às 16h, uma Ação Cívico-Social (Aciso) no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. O objetivo é fortalecer a integração com a população do município, com oferta de serviços de cidadania e saúde, em evento que faz parte da Semana do Exército.

Na região do Mirante Henrique Dias, será montado um Hospital de Campanha, onde serão ofertadas as seguintes especialidades médicas: dermatologia, clínica geral, oftalmologista e clínica odontológica, além de mamografia, vacinação e exame preventivo ginecológico.

Além dos serviços de saúde, a Aciso disponibilizará à população corte de cabelo; vacinação animal; emissão de identidade; comprovante de residência; IPTU e ITBI.



Também estarão presentes as seguintes agências civis: Conselho Tutelar; Secretaria Executiva da Mulher; Cras; Agência do Trabalhador; Balcão da Cidadania; Ouvidoria do Município; Defensoria Pública e Procon. Outro ponto de destaque vai para a oferta de orientações jurídicas.

Ainda no mesmo local, a população poderá conferir uma Exposição de Material de Emprego Militar. Também estão previstas as apresentações da Banda de Música do Comando Militar do Nordeste e do Conservatório Instituto Arte Sol Maior.



