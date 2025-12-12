A- A+

ATLETISMO Centro Santos Dumont recebe o Campeonato Brasileiro de Pentatlo Moderno neste fim de semana Competição nacional será realizada nos dias 13 e 14 de dezembro

O Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife, será palco do Campeonato Brasileiro de Pentatlo Moderno, que reúne, neste sábado (13) e no domingo (14), 92 atletas de oito cidades brasileiras.

A competição nacional contará com a participação de 53 homens e 39 mulheres, incluindo nomes de destaque no cenário da modalidade, como a atleta olímpica Isabela Abreu e o jovem pernambucano Jhon Xavier, medalhista no Mundial Sub-19 de 2025, realizado na Lituânia.

“É muito bom, mais uma vez, poder trazer uma competição tão importante como o Campeonato Brasileiro de Pentatlo Moderno para Pernambuco e para o Santos Dumont. Um espaço que é grandioso e preparado para receber qualquer tipo de evento. Temos certeza que será um final de semana de muita emoção e disputas”, disse o secretário de Educação em exercício, Marcos Nunes.

O espaço do Santos Dumont é um dos poucos no país capaz de receber todas as provas do pentatlo moderno sem necessidade de deslocamento.

O equipamento oferece estrutura completa para as cinco modalidades que compõem o esporte: esgrima, natação, obstáculos, além da prova combinada de corrida e tiro a laser.

Disputas

Neste sábado (13), as disputas serão focadas nas categorias de base, envolvendo atletas a partir dos 7 anos até os 18. O aquecimento está marcado para as 7h, com início das provas às 8h e encerramento previsto para as 12h, quando acontece a modalidade combinada de corrida e tiro.

À tarde, será realizada a etapa de esgrima da categoria adulta, no ginásio coberto do complexo esportivo.

A programação segue no domingo (14), com a prova final do adulto, que reúne todas as modalidades do pentatlo moderno em sequência. A disputa decisiva será transmitida pelo Canal Olímpico do Brasil, ampliando o alcance do evento e permitindo que o público acompanhe de casa o desempenho dos atletas brasileiros.

