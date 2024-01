Parque Estadual Dois Irmãos comemora 108 anos e promove programação especial neste domingo (14)

A- A+

Para comemorar os 108 anos do Parque Estadual de Dois Irmãos e os 85 anos de existência do zoológico, celebrados neste domingo (14), o equipamento, localizado na Zona Norte do Recife, preparou uma programação especial para os visitantes.



Na data, serão realizadas apresentações teatrais, oficinas, zoo bastidores - com visita ao setor de nutrição e veterinária do parque -, além de trilha pela mata e brincadeiras voltadas à educação ambiental.



As atividades são gratuitas e acontecem das 9h às 16h. O público deve pagar apenas a entrada do parque, que custa R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia). Crianças de até cinco anos não pagam para acessar.

“Preparamos um dia especial para que os visitantes comemorem a existência desse espaço que é deles. É um momento para celebrar, mas também ensinar sobre a importância que esse grande fragmento de Mata Atlântica tem para Pernambuco”, afirmou a gerente geral do equipamento, Marina Falcão.

Criado em 1916 como Horto Florestal de Dois Irmãos, o local passou por diversas mudanças e nomenclaturas, sendo nomeado de Jardim Zoobotânico de Dois Irmãos, em 1939.



Em 1998, por meio da Lei 11.622, a área de 387 hectares foi recategorizada como Parque Estadual de Dois Irmãos, visando a preservação da biodiversidade, dos mananciais hídricos e a promoção de atividades de educação ambiental e científica.



Desde 2011, a administração do parque é de responsabilidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Em 2017, o Estado ampliou a área do Parque para 1.158 hectares.

Serviço:

Aniversário do Zoológico do Recife e do Parque de Dois Irmãos

Quando: Domingo, 14 de janeiro, a partir das 9h.

Entrada: R$ 5 (inteira) | R$ 2,50 (meia entrada)



Programação:

9h às 16h - Brincadeiras voltadas a educação ambiental e exposições sobre fauna e flora;

10h - Trilha do Açude do meio (para essa atividade deve ser feita inscrição no prédio administrativo do parque e usar de calça e sapato fechado);

10h30 - Zoo bastidores e oficina de educação ambiental;

11h - Apresentação do Palhaço Piripaque;

11h30 - Momento do parabéns para o parque;

13h - Esquete Teatral: Aniversário do Parque Dois Irmãos;

13h30 - Circuito Mata Atlântica (para essa atividade deve ser feita inscrição no prédio administrativo do parque e usar de calça e sapato fechado);

14h - Banho de sol do Bicho-preguiça;

14h30 - Oficina de bolha de sabão;

15h30 - Esquete Teatral: Aniversário do Parque Dois Irmãos.

