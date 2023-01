Parque Estadual Dois Irmãos tem programação especial de férias neste mês de janeiro

A- A+

O Parque Estadual de Dois Irmãos, situado na Zona Norte do Recife, está com inscrições abertas para a sua colônia de férias, que acontece até o dia 27 de janeiro.



Com o tema “A natureza é minha casa”, a iniciativa oferece atividades educativas, discussões sobre a importância das Unidades de Conservação e do Zoológico para a preservação da natureza e das espécies da fauna e flora, além do acompanhamento da rotina de trabalho dos profissionais do parque.

Nas segundas e quartas-feiras, as atividades do Zoo Férias acontecem no turno da manhã, das 8h às 12h. Já nas terças e quintas, a colônia é realizada no turno da tarde, das 13h às 17h; e, nas sextas, às 18h. São disponibilizadas 50 vagas por dia e podem participar crianças e adolescentes, com idades entre 4 e 15 anos.

As inscrições para o Zoo Férias podem ser feitas para o pacote semanal, que custa R$ 250, ou por diárias, no valor de R$ 65. Os interessados devem comparecer ao parque, localizado na Praça Farias Neves, s/n, no bairro de Dois Irmãos.



As inscrições dão direito ao lanche coletivo. Para as crianças inscritas na modalidade semanal, serão ofertadas, ainda, mochila e garrafinha temáticas. O Parque reforça que para todas as atividades, é obrigatório o uso de calças compridas e sapatos fechados.



Zoo Noturno

O parque também promove a ação Zoo Noturno, nos dias 20 e 27 deste mês, a partir das 18h.

A programação, com 200 vagas diárias, tem como foco os animais de hábitos noturnos e é aberta para todos os públicos. O ingresso para a atividade custa R$ 20.

Na ocasião, os participantes farão um passeio guiado por monitores, com pausas no percurso para que os técnicos façam explicações sobre os animais. A caminhada é finalizada com uma trilha no fragmento de Mata Atlântica do espaço.



Serviço Zoo Férias

Público: Crianças de 4 a 15 anos.

Data: Até 27 de janeiro.

Horário: 8h às 12h (segunda e quarta.); 13h às 17h (terça e quinta.); 18h (sexta).

Taxa de inscrição: R$ 65 (diária) e R$ 250 (semana)

Número de vagas: 50 por dia, sendo 5 gratuidades destinadas à crianças de comunidades do entorno.



Serviço Zoo Noturno

Público: Qualquer pessoa interessada. Crianças menores de 12 anos precisam estar acompanhadas por responsável.

Datas: 20 e 27 de janeiro

Horário: 18h

Ingressos: R$20

Número de vagas: 200 por noite

