Semana de Meio Ambiente de Pernambuco têm programação especial no Parque Estadual Dois Irmãos; veja

O Parque Estadual de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, está recebendo, durante esta quarta-feira (4), uma programação especial gratuita da Semana de Meio Ambiente de Pernambuco.

Às 9h, o espaço itinerante da Neoenergia, próximo ao prédio administrativo do parque, iniciou uma abordagem sobre o uso da energia com os participantes. A ação segue até às 17h e é aberta a todos os públicos, independente da faixa.

Também às 9h, ocorreu a ação ‘Protegendo o Mundo Marinho’, ministrada pelo professor Mauro Melo, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Às 10h, estão sendo realizadas as oficinas ‘Semeando o Futuro’, voltada a crianças com nove anos ou mais, e ‘Manipulação de Plantas Medicinais’, e a esquete teatral ‘O Despertar de Mané Maré’.

Ainda na arte do teatro, a peça ‘Enquanto o Relógio Toca’ vai estrear, aberta a todos os públicos, às 14h. No mesmo horário, o parque também receberá a cerimônia de entrega, pela CPRH, do Prêmio Vasconcelos Sobrinho 2025.

Às 14h, o auditório do RioMar Trade Center receberá uma apresentação, voltada aos gestores municipais, da plataforma digital Clima PE 2025, criada para apoiar e incentivar a ação climática local em Pernambuco. A ferramenta, implantada em 2024, ajuda a monitorar as ações que os municípios estão realizando para avançar na sustentabilidade em seus territórios.

O encontro, articulado pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE), vai tirar as dúvidas dos representantes dos municípios sobre o preenchimento da ferramenta e as datas para a inserção dos dados.

“Será uma oportunidade única para os gestores municipais de meio ambiente conhecerem mais sobre os sete temas da agenda climática abordados pela plataforma, a partir das apresentações e do diálogo com a equipe da Semas-PE. A nova forma de preenchimento e os prazos da edição 2025 serão detalhados na ocasião”, explica o analista de sustentabilidade da gerência de Mudanças Climáticas da Semas-PE, Márcio Erlich.

A programação completa de atividades está disponível no site (acesse aqui) e nas redes sociais da Semas (@oficialsemaspe).

Interior

Durante esta manhã, o Campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está recebendo de uma palestra sobre a Gestão de Sistemas Ambientais Integrados, exemplificando o case do Polo Industrial de Camaçari, na Bahia.

Já no município de Rio Formoso, na Mata Sul, está ocorrendo o evento ‘Saúde e Meio Ambiente na Feira Agroecológica da Agricultura Familiar’, das 9h às 12h.

Espaço Ciência

O Espaço Ciência está recebendo cinco atividades nesta quarta. ‘Do Invisível ao Visível: A Rota do Plástico e o Nosso Papel na Mudança’ (das 8h às 12h e 13h às 17h) vai trabalhar, com o público em geral, o impacto do consumo do plástico no meio ambiente.

As atividades ‘Construa seu Ninho’ (8h às 12), ‘Produzindo uma Composteira’ (também de 8h às 12h), ‘Plantas no museu’ (13h às 17h) e ‘A biologia do mangue e o patrimônio do manguebeat’ (mesmo horário) vão reunir alunos do ensino infantil, fundamental e médio.



