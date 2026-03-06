A- A+

RECIFE Parque Linear do Rio Pina ganha primeira etapa e transforma área na Vila Icapuí Anteriormente, local era composto por mais de 400 palafitas

Moradores e frequentadores da Vila Icapuí, no Pina, Zona Sul do Recife, agora podem desfrutar da primeira etapa do Parque Linear do Rio Pina, que foi inaugurada nesta sexta-feira (6). Anteriormente, o local era ocupado por palafitas. O espaço pode ser observado por quem trafega pela Via Mangue, sentido Boa Viagem.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), participou da inauguração, juntamente com o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura da cidade, Victor Marques (PCdoB), e outras autoridades políticas. Antes da cerimônia, a Orquestra de Frevo Clave tocou músicas típicas do Carnaval pernambucano.





Entrega do Parque linear do Rio Pina // Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Estrutura

No total, o projeto contempla urbanização de mais de 5 mil metros quadrados, com implantação de campo de areia com alambrado, píer, pista de cooper, quiosques, áreas de convivência, espaço de leitura, redário, paisagismo e iluminação pública, além de ações de reflorestamento do mangue.

Somente para esta etapa, foram investidos R$ 5,2 milhões. João Campos explica que essa iniciativa faz parte de um conjunto de intervenções estruturadoras que a prefeitura vem realizando no município.





“Era uma área que tinha mais de 400 palafitas e agora as famílias estão morando no Conjunto Encanta Moça, onde ficava o Aeroclube. São R$ 30 milhões na urbanização dessa área, ressignificando esse espaço às margens do rio com um parque linear”, alega.

Próximas entregas

A próxima etapa do parque linear compreende até debaixo do viaduto da Via Mangue. Para que tudo seja entregue, segundo Campos, a gestão vai ter que abrir diálogo direto com as famílias para que aconteçam eventuais desapropriações parciais em locais onde o fundo do lote está fechando a área do rio.

“A gente está dialogando com trabalho técnico e social, com o indicativo de termos um menor número de desapropriações feitas, mas a gente precisa garantir que essa é uma área não edificante. Ou seja, não pode ser construída. Tem que ser uma área devolvida a cidade, urbanizada e funcionando como um parque linear”, complementa o líder municipal.

Opinião da população

O pescador Manoel Lúcio da Silva, pescador, tem 70 anos e mora na Vila Icapuí há 42. Ele elogiou a iniciativa do Recife e afirmou que o parque linear é um projeto importante, tanto para si como para os parentes.

“Isso aqui melhorou muito e, com certeza, vai melhorar ainda mais. É muito importante para a população. Eu moro aqui e tenho o meu barco de pesca e não precisou que eu tirasse ele. Eu só tenho que desejar felicidades para todos nós. Vai servir para meus netos, sobrinhos e toda a população. É muito bom mesmo”, comentou.

