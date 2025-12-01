A- A+

Obras Parque Linear transforma margem do Rio Pina e reorganiza território em área ocupada por palafitas Intervenção de R$29 milhões requalifica 800 metros da margem e beneficia 12 mil moradores

A implantação do Parque Linear do Rio Pina, na Zona Sul do Recife, avança com obras que vêm modificando a área antes ocupada por mais de 400 palafitas, segundo a Prefeitura do Recife. O investimento municipal é de R$29 milhões e beneficia 12 mil moradores de seis comunidades do entorno.

O prefeito João Campos e o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Victor Marques, vistoriaram os serviços nesta segunda-feira (1º). Campos ressaltou a transformação do local.



“Aqui era uma área que tinha mais de 400 palafitas, e todas as famílias foram realocadas para o habitacional Encanta Moça 1 e 2, junto ao Aeroclube. Nós estamos urbanizando essa área, transformando ela num grande parque linear que está na reta final da primeira etapa.”

Ele acrescentou que outro trecho, sob o viaduto da Via Mangue, também está avançado, e que a conexão entre os dois pontos já está contratada.



“Está ficando super bonito e acreditamos que vai ser uma área bem utilizada na cidade.”

Estrutura e extensão da requalificação

A obra inclui terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação, paisagismo, acessibilidade e sinalização, executadas pela URB. Estão sendo requalificados 800 metros da margem, entre a Vila Icapuí e o viaduto da Via Mangue.

Os primeiros 200 metros de proteção do talude, executados com gabião, já foram entregues. Também avançam as calçadas com piso intertravado, a pista de cooper, a preparação para a nova iluminação pública e o piso direcional. No trecho sob o viaduto, seguem os trabalhos que incluem ciclovia, passeios e o futuro viveiro de mudas de espécies do mangue.

Outra frente atua na construção de uma praça entre a Via Mangue e o Batalhão da Polícia Militar.

Percepção dos moradores

Há 17 anos morando às margens do rio, o aposentado Manoel Lúcio da Silva afirmou que a mudança afeta diretamente a rotina dos residentes.



“Foi melhor para todos nós, porque tirou as palafitas, o povo vai deixar de jogar lixo, vai ficar mais bonito e a casa da gente também vai se valorizar mais. A gente mesmo vai aproveitar, vai ter caminhada, vai ter tudo aqui. Será muito bom para todos nós.”

Nova etapa de urbanização

As obras começaram em maio de 2023 e têm previsão de conclusão para 2026. O parque terá pista de cooper de 840 metros, ciclovia de 668 metros, parques infantis, áreas de contemplação e piquenique, academia ao ar livre, quiosques, píeres, espaço de leitura e estacionamento.

Em dezembro de 2023, grande parte das famílias que viviam em palafitas foi realocada para os habitacionais Encanta Moça 1 e 2.

Investimentos no território

A intervenção faz parte de um conjunto de investimentos de R$223,2 milhões no Pina, que inclui o Compaz Leda Alves, a nova creche, o Parque Eduardo Campos e a passarela transformada em biblioteca. Mais de 170 mil pessoas serão diretamente beneficiadas.

Com informações da assessoria

