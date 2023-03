A- A+

Semana Mundial da Saúde Parques Santana e Dona Lindu recebem ações de saúde no sábado (1º); confira programação As atividades são promovidas pela MV, multinacional especializada na transformação digital no setor da saúde

Com atividades gratuitas voltadas à promoção do bem-estar da população, a MV, multinacional especializada na transformação digital do setor da saúde, realiza, no próximo sábado (1º), o “MV no Parque”. A ação, que marca o início da Semana Mundial da Saúde, terá como tema “Saúde preventiva: como transformar o cuidado em hábito”.

A programação acontece das 9h às 12h, no Parque Santana, na Zona Norte do Recife; e das 14h às 18h, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.

Os visitantes que passarem pelos parques poderão participar de atividades físicas como dança e funcional, realizar exames de glicemia, aferição de pressão, fazer o cálculo do IMC, receber orientações de nutrição e alimentação saudável, participar de rodas de conversa sobre saúde mental com psicólogos, entre outros serviços.

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

Além disso, para ampliar o acesso da população à prevenção, diagnóstico e tratamento precoce também de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a MV firmou uma parceria com a Prefeitura do Recife para oferecer um ponto de testagem.

Nos dois espaços públicos do “MV no Parque” terão unidades móveis da prefeitura para a realização de testagem rápida de ISTs como HIV, sífilis e hepatites virais B e C. No local ainda serão distribuídos preservativos, sachês de gel lubrificante, materiais educativos e aconselhamento do público.

Dia Mundial da Saúde

O Dia Mundial da Saúde, celebrado em 07 de abril, foi criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com a finalidade de conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e os diferentes fatores que afetam a saúde global.

Serviço:

MV no Parque – “Saúde preventiva: como transformar o cuidado em hábito”

Data: 1º de abril (sábado)

Local: Parque Santana, Zona Norte do Recife (Horário: 9h às 12h) e Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (Horário: 14h às 18h).

Entrada: gratuita

Veja também

Astronomia Técnica de lentes gravitacionais descobre um dos maiores buracos negros já vistos