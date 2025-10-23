A- A+

Novidade Parque Santana recebe edição itinerante do Festival Sabores Evento, que ocorre no Parque de Apipucos, muda de endereço excepcionalmente neste sábado (25)

De forma excepcional, a edição deste sábado (25) do Festival Sabores será realizada no Parque Santana, na Zona Norte do Recife.

A ação tem como objetivo testar novos formatos e avaliar a receptividade do público.

A Viva Brasil, empresa responsável pela gestão e operação dos parques Santana, Apipucos, Jaqueira e Dona Lindu, está desenvolvendo um evento gastronômico próprio e permanente para o Santana.

A programação regular do Festival Sabores, que ocorre tradicionalmente no Parque de Apipucos, será retomada no sábado da próxima semana, 1º de novembro, das 12h às 21h.

Com curadoria aberta e colaborativa, o Festival Sabores valoriza a diversidade gastronômica e a produção autoral local, reunindo empreendedores e marcas que celebram os sabores e experiências da cidade.

O evento se firmou como uma das principais programações para toda a família, ao lado de iniciativas como o recém-lançado Domingos na Jaqueira, no Parque da Jaqueira, e a Feira do Lindu, no Parque Dona Lindu, na Zona Sul. Todos esses eventos têm entrada gratuita.

Festival japonês

A pausa do Festival Sabores no Parque de Apipucos será por causa do 17º Bon Odori – Festival da Cultura Japonesa do Recife, promovido pela Associação Cultural Japonesa do Recife.

O evento celebra as tradições nipônicas com uma programação artística e gastronômica rica em referências culturais.

Os ingressos estão sendo comercializados diretamente pelos organizadores. A realização do Bon Odori contará com fechamento parcial de uma área do parque, medida prevista nas regras de concessão. As demais áreas, como o complexo infantil, o Parcão e os banheiros, permanecerão abertas ao público e devidamente sinalizadas.



