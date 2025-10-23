Qui, 23 de Outubro

Parque Santana recebe edição itinerante do Festival Sabores

Evento, que ocorre no Parque de Apipucos, muda de endereço excepcionalmente neste sábado (25)

Edição do Festival Sabores no Parque de Apipucos Edição do Festival Sabores no Parque de Apipucos  - Foto: Leo Caldas/Divulgação

De forma excepcional, a edição deste sábado (25) do Festival Sabores será realizada no Parque Santana, na Zona Norte do Recife. 

A ação tem como objetivo testar novos formatos e avaliar a receptividade do público.

A Viva Brasil, empresa responsável pela gestão e operação dos parques Santana, Apipucos, Jaqueira e Dona Lindu, está desenvolvendo um evento gastronômico próprio e permanente para o Santana.

A programação regular do Festival Sabores, que ocorre tradicionalmente no Parque de Apipucos, será retomada no sábado da próxima semana, 1º de novembro, das 12h às 21h.

Com curadoria aberta e colaborativa, o Festival Sabores valoriza a diversidade gastronômica e a produção autoral local, reunindo empreendedores e marcas que celebram os sabores e experiências da cidade.

O evento se firmou como uma das principais programações para toda a família, ao lado de iniciativas como o recém-lançado Domingos na Jaqueira, no Parque da Jaqueira, e a Feira do Lindu, no Parque Dona Lindu, na Zona Sul. Todos esses eventos têm entrada gratuita. 

Festival japonês
A pausa do Festival Sabores no Parque de Apipucos será por causa do 17º Bon Odori – Festival da Cultura Japonesa do Recife, promovido pela Associação Cultural Japonesa do Recife.

O evento celebra as tradições nipônicas com uma programação artística e gastronômica rica em referências culturais.

Os ingressos estão sendo comercializados diretamente pelos organizadores. A realização do Bon Odori contará com fechamento parcial de uma área do parque, medida prevista nas regras de concessão. As demais áreas, como o complexo infantil, o Parcão e os banheiros, permanecerão abertas ao público e devidamente sinalizadas.

Com informações de assessoria 

