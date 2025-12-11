A- A+

NATAL Recife: Parque Santana recebe ação Natal + Solidário no sábado (13) Sicredi Recife promove evento que reúne crianças da creche da Torre e famílias da comunidade de Santa Luzia

O clima natalino chega ao Parque Santana, na Zona Norte do Recife, neste sábado (13), a partir das 8h, com uma programação recheada de diversão e presentes para 130 crianças que fazem parte da creche da Torre, Zona Oeste da capital pernambucana.

A iniciativa é promovida pela Sicredi Recife e seus associados, com o objetivo de reforçar o vínculo cooperativista e o engajamento das unidades com as comunidades em que estão inseridas.

A mobilização para o Natal + Solidário reúne voluntários associados à Sicredi que abraçam a transformação e buscam promover alegria para crianças da comunidade de Santa Luzia, em um dia de festa.

"Esse momento é uma oportunidade de realizar sonhos e levar a magia do Natal para crianças e seus familiares. Além de celebrar com a comunidade e inspirar amor e união para a chegada de um novo ano", destaca a gerente de Comunicação da Sicredi Recife, Monike Batista.

Durante o encontro, haverá entrega de lanches e de brinquedos, oficina de pintura com bobbie goodies para todas as crianças e distribuição de cestas básicas natalinas para as famílias cadastradas.

Também haverá apresentações musicais e sessão de fotos com o Papai Noel. O local escolhido para celebrar abriga espaços para caminhada, bicicross, quadras, áreas infantis e espaços de convivência.

Em Pernambuco há mais de 10 anos, as ações voluntárias da Sicredi Recife já beneficiaram mais de 20 instituições e mais de 1 mil pessoas. Além disso, foram entregues mais de 2 mil cestas básicas e 300 kits de higiene, fraldas e leite.

