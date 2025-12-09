A- A+

Religião Recife: Parque Santos Dumont recebe feira católica neste mês de dezembro Evento ocorre entre os dia 18 e 20 deste mês

De 18 de dezembro até o dia 20, o Parque Santos Dumont, localizado em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, receberá a primeira edição ExpoRecife: Feira Católica 2025.

O evento é aberto ao público. O objetivo é evangelizar, valorizar a cultura pernambucana, fomentar o turismo religioso e promover um espaço de convivência comunitária para milhares de pessoas.

Ao longo dos três dias, o evento contará com mais de 20 expositores, atrações musicais, momentos de oração, palestras e missas.

A programação ocorre das 9h30 às 20h30.

A expectativa do evento é receber mais de 10 mil pessoas, tornando-se um marco no calendário religioso e cultural da cidade.

A iniciativa é apoiada pelo Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

