Recife: Parque Santos Dumont recebe feira católica neste mês de dezembro
Evento ocorre entre os dia 18 e 20 deste mês
De 18 de dezembro até o dia 20, o Parque Santos Dumont, localizado em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, receberá a primeira edição ExpoRecife: Feira Católica 2025.
O evento é aberto ao público. O objetivo é evangelizar, valorizar a cultura pernambucana, fomentar o turismo religioso e promover um espaço de convivência comunitária para milhares de pessoas.
Ao longo dos três dias, o evento contará com mais de 20 expositores, atrações musicais, momentos de oração, palestras e missas.
A programação ocorre das 9h30 às 20h30.
A expectativa do evento é receber mais de 10 mil pessoas, tornando-se um marco no calendário religioso e cultural da cidade.
A iniciativa é apoiada pelo Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.
Com informações da assessoria