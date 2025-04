A- A+

LAZER Parque Treze de Maio recebe espetáculo gratuito neste domingo (6), em comemoração ao Dia do Circo Evento celebra a arte circense com 19 números de mágica, malabares e palhaçaria, a partir das 16h

O Parque Treze de Maio, no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, será palco de uma celebração à arte circense neste domingo (6), a partir das 16h.

A programação é gratuita e promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

O evento levará ao público uma “Varieté” – uma mostra com 19 apresentações de artistas especializados em malabares, mágica e palhaçaria.

Aberto a todas as idades, o encontro reforça a tradição do circo de rua, levando alegria para um dos parques mais emblemáticos da cidade. A curadoria da programação ficou a cargo da sociedade civil e dos representantes do circo com assento no Conselho Municipal de Política Cultural do Recife.

A iniciativa faz parte das comemorações pelo Dia do Circo, celebrado nacionalmente em 27 de março. O objetivo é fortalecer a data no calendário cultural do Recife.

A programação terá cerca de duas horas de duração e contará com os seguintes números e artistas:

Palhaça Keke Kerubina - Mestra de Cerimônias

Christian Lean - Faixa

Cia Devir - Trapézio

Hammai Assis - Tecido em gota

Irmãos Gandaia - Equilíbrio/Malabares

Mágico Erisson - Mágica

Marcio Sá - Roda Cyr

Mickael Marvey - Mágica

Natalia Lua - Clave/Malabares

Palhaça Gardênia - Palhaçaria

Palhaço Gambiarra - Facão/Malabares

Palhaço Juquinha - Palhaçaria

Palhaço Pinóquio - Palhaçaria

Palhaço Piripaque - Traca-traca

Palhaço Pureza - Palhaçaria

Palhaço Tapioca - Palhaçaria

Sabrina - Cubo

Sarah Iasmin - Lira

Vinni Silva - Malabares

Serviço

Mostra de números circenses em celebração ao Dia do Circo

Data: Domingo (6)

Local: Parque Treze de Maio, na Rua Mamede Simões, 111, Boa Vista

Horário: 16h

Acesso gratuito.

