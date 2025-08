Parque Estadual Dois Irmãos celebra Dia Estadual da Educação Ambiental com atividades nesta quarta

A- A+

Em celebração ao Dia Estadual da Educação Ambiental, o Parque Estadual Dois Irmãos, localizado na Zona Norte do Recife, promoverá atividades gratuitas sobre o tema nesta quarta-feira (6), das 8h30 às 17h.



Com o tema "Educação Ambiental: Raiz da Transformação Socioambiental", as ações voltadas ao apredizado serão realizadas pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha.



Estudantes, profissionais, parceiros institucionais e o público visitante poderão participar de trilha ecológica, minicursos, oficinas temáticas voltadas à prática pedagógica e à conservação, além de sessão de cinema ambiental, com exibição de documentário e roda de conversa.



O local também vai promover uma mesa de abertura com a participação do secretário Daniel Coelho, mesa redonda com especialistas e representantes de instituições públicas e acadêmicas, e exposição educativa permanente sobre os primatas de Pernambuco (confira programação completa ao final do texto).



As atividades são gratuitas mediante pagamento da entrada ao Parque Estadual Dois Irmãos, que custa R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia). Crianças de até 5 anos não pagam para acessar o espaço.

"A educação ambiental é uma importante ferramenta de transformação socioambiental para o presente e para o futuro. Com esse compromisso da governadora Raquel Lyra, fortalecemos políticas públicas para promover um amplo diálogo e somar esforços com as diversas representações da sociedade sobre a preservação da natureza, o uso responsável dos recursos naturais, medidas para reduzir os impactos e ações sustentáveis”, afirmou o secretário Daniel Coelho.

Confira a programação do Parque Estadual Dois Irmãos em alusão ao Dia Estadual da Educação Ambiental:

8h30 - Mesa de Abertura e mesa redonda

10h - Trilha ecológica com o Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Sigsmundo Gonçalves no Bosque das Lianas

11h - Atividades dinâmicas e educativas com a Oasis Educação Ambiental no Polo das Capivaras

13h30 - Cinema Ambiental: exibição do documentário “Nordeste: Água e Óleo + roda deconversa”

15h - Oficina de produção de sabão ecológico com o Projeto Greengirl no Polo das Capivaras



Durante todo o dia – Exposição "Primatas de Pernambuco" no hall do prédio administrativo; Jogo educativo "Uma viagem pelos biomas de Pernambuco no Polo Educação Ambiental" e Prosa sobre prevenção de incidentes com tubarões e segurança aquática no Polo das Capivaras.

