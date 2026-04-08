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Estacionamento Parques Apipucos e Dona Lindu passam a cobrar por estacionamento a partir desta quinta (9) Mudança foi anunciada pela Viva Parques, que administra os equipamentos

Os parques Apipucos e Dona Lindu, nas Zonas Norte e Sul do Recife, respectivamente, passam a cobrar, a partir desta quinta-feira (9), pelo estacionamento.

A tarifa começa em R$ 12, para uma permanência de até duas horas, e cada hora adicional custa R$ 2.

A mudança foi anunciada pela Viva Parques, que administra os equipamentos, e já começa a valer com uma nova estrutura e operação voltada à organização das vagas.

Como vai funcionar a cobrança

Com a implementação da tarifação, os veículos passam a contar com cobertura durante a permanência no interior dos estacionamentos, seguindo as condições definidas no local.

O serviço será operado por uma empresa especializada, sob gestão da Indigo, companhia com atuação no setor de estacionamentos e mobilidade urbana, que vai ser responsável tanto pela implantação do sistema quanto pelo atendimento aos usuários.

De acordo com a concessionária, a medida busca organizar melhor o uso das vagas, aumentar a rotatividade e melhorar a experiência de quem frequenta os parques.

A cobrança será feita por meio de totens de autoatendimento instalados nos estacionamentos.

Valores e tempo de tolerância

As tarifas foram definidas da seguinte forma:

Até 2 horas - R$ 12

Hora adicional - R$ 2 por hora

A tolerância de permanência é de até 10 minutos sem cobrança.

Formas de pagamento

Os usuários poderão pagar o estacionamento com as seguintes opções:

Cartão de crédito

Cartão de débito

Pix

Dinheiro

Em casos de dúvidas, perda de ticket ou qualquer ocorrência, o atendimento será realizado no próprio local ou pelos canais da operadora.

Acesso aos parques segue gratuito

A Viva Parques reforça, porém, que a entrada nos parques Apipucos e Dona Lindu continua gratuita.

A cobrança passa a valer exclusivamente para o uso dos estacionamentos.

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