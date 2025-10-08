A- A+

Dia das Crianças Parques do Recife recebem programação especial no fim de semana do Dia das Crianças; veja Eventos especiais nos parques da Jaqueira, Dona Lindu, Apipucos e Santana oferecem atrações gratuitas ao ar livre para toda a família

O fim de semana do Dia das Crianças será de muitas atrações gratuitas nos parques do Recife. Nos espaços da Jaqueira, Dona Lindu, Santana e Apipucos, os pais que desejam fazer algo diferente com os filhos vão encontrar programação com música, brincadeiras, oficinas educativas e experiências gastronômicas.

Iniciando as atividades, no sábado (11), o Festival Sabores do Parque Apipucos, na Zona Norte do Recife, oferece música, comidas, oficinas e brincadeiras, das 12h às 21h, de forma gratuita.

No Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul, o domingo (12) será de show do Tio Bruninho com convidados para lá de especiais: Almir Rouche, Irah Caldeira, Dany Myler, Capitão Pitomba, Raul Lopes e Helena Magalhães. Brincadeiras e animação também garantem os momentos de confraternização das famílias, além da tradicional Feira do Lindu.

No mesmo dia, o “Domingos na Jaqueira”, no bairro das Graças, na Zona Norte da capital pernambucana, acontece das 10h às 20h, na área próxima ao parquinho do Foguetão, com oficinas, shows e brincadeiras no EcoNúcleo voltadas para o público infantil. Já no Parque Santana, a diversão será com o Palhaço Piripaque, que se apresenta às 16h, arrancando risadas da garotada.

