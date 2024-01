A- A+

Férias Parques públicos são principais escolhas gratuitas nas férias escolares; veja opções no Recife A Folha de Pernambuco acompanhou a movimentação da manhã desta quinta-feira (4) no Parque da Jaqueira

Janeiro é o principal mês das férias escolares e a cidade do Recife conta com diversas opções gratuitas ou de baixo custo para a diversão das crianças. A Folha de Pernambuco acompanhou na manhã desta quinta-feira (4) as movimentações no Parque da Jaqueira e traz uma lista de opções para curtir o período de recesso.

O Parque da Jaqueira se destaca por oferecer diversas áreas de brinquedos para crianças de todas as idades e o contato com a natureza. Esses são pontos ressaltados por Poliana de Souza que estava acompanhada da filha Léa de quatro anos. Ela também tem o hábito de visitar o Parque da Macaxeira.

"Eu gosto dos parques do Recife porque são ambientes familiares, que minha filha gosta de frequentar. São arborizados com brinquedos e permitem a criança ter contato com a natureza", disse.

A Jaqueira conta tanto com ambientes para a primeira infância- o espaço Baby-, como os destianos para os maiores. "Ela vai migrando entre os brinquedos", completou Poliana.

Poliana de Souza e a filha Léia brincando no Parque da Jaqueira. Foto: Paulo Pedrosa / Especial para a Folha de Pernambuco

A tradicional pista de Bicicross é uma opção mais radical para as crianças. Sob supervisão do coordenador Gilmar Batista, o local fica disponível diariamente de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, pela manhã, e das 14h às 17h no período da tarde.

Gilmar ressalta que a utilização da pista é gratuita, mas os interessados devem levar suas bicicletas e os equipamentos de segurança: capacete, camisa de manga e uma calça comprida.

O Parque da Jaqueira também disponibiliza o espaço Econúcleo. O ambiente estava fechado nesta quinta (4), mas terá atividades gratuitas a partir do dia 11 de janeiro até o o dia 28 deste mês com uma programação recheada de contação de histórias, oficinas e esquete teatral. O espaço abre suas portas de quinta-feira a domingo, das 09h às 16h.

Outras opções:

Parque das Graças

Parque das Graças. Foto: Paulo Pedrosa/ Especial para a Folha de Pernambuco.

O Parque das Graças não conta com atividades especiais para o mês de férias. Entretanto, o ambiente tem equipamentos para as crianças com balanços, gangorras e tirolesa.

Parque Estadual Dois Irmãos

Parque Estadual Dois Irmãos. Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco.

O tradicional zoológico da capital pernambucana está aberto desde o dia 2 de janeiro todos os dias da semana. O horário de funcionamento é das 9h às 16h com ingressos que custam R$ 5 (entrada inteira) e R$ 2,50 (meia entrada).

Pessoas a partir de 60 anos, estudantes portando a carteira estudantil, professores, pessoas com deficiência e, quando necessário, seu respectivo acompanhante, têm direito à meia entrada. Confira algumas atividades extras:

Zoo Bastidores: Ingresso + R$ 7,00

Passeio Guiado: Ingresso R$ 3,00

Trilhas na Mata: Ingresso R$ 5,00

Jardim Botânico

Jardim Botânico do Recife. Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco.

O Jardim Botânico do Recife, localizado no Curado, irá oferecer atividades gratuitas, com contato com a natureza, a partir do dia 16 até 31 de janeiro. O local funciona de terça a domingo, das 9h, às 15h, com entrada gratuita.

Praças da Primeira Infância

O Recife conta com Praças da Primeira Infância espalhados pela cidade. Confira:

Praça Dom Miguel Valverde, na Encruzilhada;

Compaz Miguel Arraes, na Av. Caxangá;

Praça principal de San Martin - Avenida General San Martin;

Praça Maria Sampaio, no Ibura;

Os locais funcionam 24 horas por dia, exceto a praça instalada dentro do Compaz Miguel Arraes, que funciona das 5h30 às 22h30.

