Parte de estrutura de prédio residencial desaba na Zona Norte do Recife
Caso aconteceu no edifício Príncipe de Vivar
Parte da estrutura de um prédio residencial desabou no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, nesta segunda-feira (26).
O caso aconteceu no edifício Príncipe de Vivar, localizado na rua Nicarágua.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou equipes ao local, incluindo cão farejador.
De acordo com a corporação, não há feridos.
Moradores de andares superiores do prédio foram orientados a descer pelas escadas, saindo pela lateral do edifício
Davi Marques, de 55 anos, é porteiro do prédio há 10 anos e estava no local no momento da queda.
"Eu ouvi um estalo e logo depois vi tudo caindo. Só deu tempo de correr mesmo. Nunca tive um susto tão grande na minha vida", afirmou o porteiro.
Os moradores do prédio estão sendo alojados no salão de festas do edifício ao lado, o Quinta dos Vinhedos. Alguns deles se dirigiram ao local chorando após o susto.
Segundo o supervisor de operações do Corpo de Bombeiros, João Paulo, as equipes atuam junto com a Prefeitura do Recife no cadastramento dos moradores do prédio afetado.
"Já foi feita uma varredura pela nossa equipe de busca e resgate com cães na área colapsada e graças a Deus, sem nenhuma vítima, ninguém passando mal em princípio, só a questão emocional. As pessoas foram orientadas a descer apenas com pertences de fácil manuseio e documentação", afirmou João Paulo.