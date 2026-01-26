Parte de estrutura de prédio residencial desaba na Zona Norte do Recife

A- A+

Parte da estrutura de um prédio residencial desabou no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, nesta segunda-feira (26).

O caso aconteceu no edifício Príncipe de Vivar, localizado na rua Nicarágua.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou equipes ao local, incluindo cão farejador.



De acordo com a corporação, não há feridos.



Moradores de andares superiores do prédio foram orientados a descer pelas escadas, saindo pela lateral do edifício



Davi Marques, de 55 anos, é porteiro do prédio há 10 anos e estava no local no momento da queda.



"Eu ouvi um estalo e logo depois vi tudo caindo. Só deu tempo de correr mesmo. Nunca tive um susto tão grande na minha vida", afirmou o porteiro.



Os moradores do prédio estão sendo alojados no salão de festas do edifício ao lado, o Quinta dos Vinhedos. Alguns deles se dirigiram ao local chorando após o susto.



Segundo o supervisor de operações do Corpo de Bombeiros, João Paulo, as equipes atuam junto com a Prefeitura do Recife no cadastramento dos moradores do prédio afetado.



"Já foi feita uma varredura pela nossa equipe de busca e resgate com cães na área colapsada e graças a Deus, sem nenhuma vítima, ninguém passando mal em princípio, só a questão emocional. As pessoas foram orientadas a descer apenas com pertences de fácil manuseio e documentação", afirmou João Paulo.



