A- A+

Região Metropolitana do Recife Parte de estrutura de supermercado desaba no Curado IV, em Jaboatão; há possibilidade de vítimas Informações iniciais apontam que há possíveis vítimas soterradas no estabelecimento

Parte de um novo supermercado desabou, na manhã desta sexta-feira (24), no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Informações iniciais apontam que há possíveis vítimas soterradas no estabelecimento Atacarejo Econômico, que ainda não foi inaugurado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram parte do teto desabado e várias mercadorias na calçada.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência informou que foi acionado para uma ocorrência de "colapso de estrutura", por volta das 9h52.



Socorristas do Samu Recife, Jaboatão, Moreno e do Aeromédico Samu/PRF, com auxílio de helicóptero, foram enviados ao local.

Veja também

guerra no oriente médio Hamas liberta primeiro grupo de reféns após acordo, diz imprensa israelense