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Parte de estrutura desaba na Comunidade do Pilar e deixa uma pessoa ferida

No local funciona um mercadinho, que teve parte do estabelecimento destruído

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Desabamento no PilarDesabamento no Pilar - Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Por volta de meio-dia desta sexta-feira (1º), parte de uma construção desabou na Comunidade do Pilar, na área central do Recife. No local funciona um mercadinho, que teve parte do estabelecimento destruído.

Não há registro de vítimas graves. Luiz Carlos Seabra, que trabalhava no estabelecimento, teve ferimentos leves na perna e foi encaminhado à UPA dos Torrões. 

Há cerca de um mês, parte de um casarão no Pilar desabou e deixou dois mortos: Simone Maria de Oliveira e Fabiano Lourenço de Araújo. 

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O imóvel funcionava como ocupação irregular e fica perto do cruzamento das ruas Bernardo Vieira de Melo e do Ocidente.

Janaína Melo, proprietária do comércio, informou como aconteceu o desabamento e alega que o estabelecimento dela não estava interditado.

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