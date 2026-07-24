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RECIFE Parte de forro de gesso de enfermaria do Imip desaba; não há feridos, diz instituição Caso aconteceu na tarde da quarta-feira (22) e foi registrado em vídeo que circula nas redes sociais

Parte do forro de gesso de uma enfermaria do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, área central do Recife, caiu na tarde da quarta-feira (22).

O caso foi registrado em vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens, uma paciente, que não teve o nome informado, narra que estava na maca com o bebê quando a estrutura desabou.



"Eu estou cirurgiada de uma cesárea com laqueadura, e na hora pulei em cima do meu bebê porque eu não pensei em mim, pensei nele", destacou a mulher, informando que outra paciente estava próximo ao local com uma criança e não foi atingida por pouco.



Em nota, o Imip informou que o caso aconteceu em uma enfermaria de alojamento da maternidade da instituição e reforçou que nenhum paciente, acompanhante ou colaborador ficou ferido.

"O Imip reconhece que houve o desprendimento de parte do forro de gesso da enfermaria. A área foi imediatamente isolada e todos os pacientes foram transferidos com segurança para outro setor, sem qualquer prejuízo à assistência", afirmou a unidade de saúde.

Ainda segundo o Imip, as providências necessárias já foram adotadas.

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