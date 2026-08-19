Parte de muro desaba no bairro do Janga, em Paulista, e deixa três pessoas feridas
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local às 13h56 e atendeu dois homens e uma mulher atingidos pela estrutura
Um muro desabou parcialmente e deixou três pessoas feridas no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desta quarta-feira (19).
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local às 13h56 e atendeu dois homens e uma mulher atingidos pela estrutura que caiu ao lado de um canal.
Um homem de 50 anos foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda, RMR. A segunda vítima do sexo masculino, de 29 anos, foi socorrida ao Hospital Getúlio Vargas, no Recife. Já a mulher, de 38 anos, foi levada ao Hospital Miguel Arraes, em Paulista.
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Não foram divulgados os nomes dos feridos. Também não há informações sobre o atual estado de saúde das três pessoas atingidas.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco também foi acionado e enviou quatro viaturas ao local, sendo duas motos de resgate, duas de comando operacional e uma de salvamento.
A corporação atuou junto ao Samu no atendimento às vítimas.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram que uma tenda e um carro foram atingidos. Também é possível verificar uma grande quantidade de areia na área interna do imóvel onde o muro caiu.
A reportagem da Folha de Pernambuco tenta contato com a prefeitura de Paulista para verificar se a Defesa Civil do município vai apurar o ocorrido.