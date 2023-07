A- A+

Um prédio comercial desabou parcialmente, na manhã desta segunda-feira (10), na avenida Domingos Ferreira, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas para a área da ocorrência.



A corporação informou que não há vítimas, apenas danos materias.



De acordo com moradores das redondezas, o prédio estava desocupado há cerca de um ano e não havia ninguém no momento do ocorrido.



O Corpo de Bombeiros também foi acionado por volta das 10h50 e enviou três viaturas ao local.

