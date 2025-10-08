A- A+

acidente Parte de restaurante no qual atua chef Henrique Fogaça desaba na área central de São Paulo Acidente teria sido provocado pela explosão de gás

Parte do teto do restaurante Jamile, no qual o chef Henrique Fogaça atua, desabou nesta quarta-feira (8), na Bela Vista, área central de São Paulo.

O acidente teria sido provocado pela explosão de gás, e ao menos seis pessoas ficaram sob os escombros, segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros e da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e Defesa Civil estão no local.

Até o momento, quatro pessoas foram retiradas dos escombros e encaminhadas para unidades de saúde.

Informações iniciais apontam que o desabamento ocorreu em uma área exclusiva para funcionários e que os feridos são trabalhadores do local, situado na Rua 13 de Maio.

"Sete viaturas estão empenhadas no resgate das vítimas, com apoio do helicóptero Águia. Quatro pessoas já foram resgatadas. As equipes seguem trabalhando na retirada de outras duas que ainda estão sob os escombros", informou a SSP.

Henrique Fogaça é chef do restaurante Jamile, em São Paulo | Foto: TV Press/Divulgação

Em nota publicada na conta oficial de Fogaça no Instagram, a equipe do chef disse que ele lamenta profundamente o ocorrido, manifestando solidariedade às vítimas e a seus familiares.

O comunicado ainda pontua que "Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile".

Veja também