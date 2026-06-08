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DESABAMENTO Parte do forro da ala pediátrica do HGV desaba; direção afirma que ninguém ficou ferido De acordo com o HGV, há a possibilidade de vazamento como um dos fatores para o incidente

Parte do forro da ala de pediatria do Hospital Getúlio Vargas (HGV), no Recife, cedeu na madrugada do domingo (7). Segundo a direção da unidade, "não havia pessoas no local e não houve feridos".

De acordo com o HGV, há a possibilidade de vazamento como um dos fatores para o incidente. "Também foi iniciada uma apuração para identificar as causas do ocorrido", completou a unidade.

O acesso às enfermarias de pediatria da unidade chegou a ser isolado para reparos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), o serviço foi finalizado na manhã desta segunda (8). A pasta também enviou imagens à reportagem da área reformada. Confira:

Área afetada foi reparada nesta segunda-feira (8). - Foto: SES-PE/Divulgação

"A direção do HGV segue acompanhando a situação e adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança de todos e o pleno funcionamento da unidade", finalizou o hospital.



Ala pediátrica passará por reformas

O HGV esclareceu também que o espaço afetado ainda não recebeu intervenções dentro do atual cronograma de obras de requalificação do hospital, mas será reformado com a substituição integral do forro nos próximos dias.

"A unidade conta com um contrato de manutenção na ordem de R$ 6,8 milhões", reiterou.

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