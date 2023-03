A- A+

Recife Parte do forro de gesso do Hospital Getúlio Vargas, no Recife, desaba e alaga área de repouso Dano ocorreu no quarto feminino de repouso para técnicos de enfermagem em decorrência de um problema na tubulação do local

Um pedaço do forro do teto do Hospital Getúlio Vargas (HGV), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife - caiu na última quarta-feira (1º). O dano ocorreu no quarto feminino de repouso para técnicos de enfermagem em decorrência de um problema na tubulação do local.

Imagens registradas por profissionais da saúde que atuam na unidade mostram um alagamento que se formou no local e as camas destinadas ao repouso das profissionais molhadas. De acordo com a gestão do HGV, não houve feridos.

Hospital Getúlio Vargas (HGV). Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Até a manhã desta quinta-feira (2), o buraco ainda não havia sido fechado. De acordo com profissionais que atuam na unidade, algumas enfermeiras, temendo novos acidentes, resistem em voltar a usar a sala.

Segundo a administração do hospital, a tubulação danificada, que causou a queda no forro e um "pequeno fluxo de água", foi trocada. Em nota, a direção do HGV afirmou que os funcionários não foram expostos a riscos.

Confira a nota na íntegra

A direção do Hospital Getúlio Vargas (HGV) informa que já foi trocada a tubulação danificada que causou o vazamento no repouso dos técnicos de enfermagem da unidade de saúde, na última quarta-feira (01-03). O forro do teto, que é de gesso, ficou molhado por um breve período e, em virtude disso, persistiu um pequeno fluxo de água escorrendo no local, já normalizado. Não houve perigo para os trabalhadores do HGV. O local passou por um trabalho de retirada do forro e limpeza do ambiente.

