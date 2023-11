A- A+

BRASIL Parte do grupo de repatriados embarca rumo a São Paulo Dos 32 civis do grupo do Brasil, 26 irão para o estado reencontrar parentes e buscar alojamento em abrigo

Os 26 civis do grupo de 32 pessoas do Brasil, que foram repatriados nesta segunda-feira, decolaram rumo a São Paulo, às 9h59 desta quarta-feira.



O deslocamento foi realizado pela Força Aérea Brasileira como continuação da Operação Voltando em Paz, que resgatou os civis naturais/naturalizados brasileiros, com residência no país e seus parentes da Faixa de Gaza. A expectativa é de que o grupo chegue à Base Aérea de São Paulo por volta de 11h30.

Ao menos 12 irão ao encontro de parentes, enquanto 14 ficarão alojados em um abrigo, já que não têm para onde ir. Entre eles está Shahed al-Banna, de 18 anos, que viajará com a irmã para o local. A jovem morava no Brasil com a mãe, que teve câncer e morreu assim que chegaram em Gaza. Lá, permaneceu por um ano e meio.





Antes de embarcar, o grupo ficou no alojamento da Base Aérea de Brasília, onde recebeu vacinas do calendário padrão do Ministério da Saúde, cuidados médicos e apoio psicológico. Também foram produzidas as documentações necessárias para que a regularização migratória seja realizada e todos os repatriados possam ter acesso aos programas assistenciais do governo federal.

