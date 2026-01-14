Parte do pessoal da base dos EUA no Catar recebeu ordens para deixar o local
Catar justificou a ordem como uma "resposta às tensões regionais"
Alguns funcionários da base dos Estados Unidos em Al Udeid, no Catar, receberam ordens para deixar o local, disseram duas fontes diplomáticas à AFP nesta quarta-feira (14), após Washington ameaçar intervir no Irã, palco de intensos protestos contra o regime.
As fontes, que falaram sob condição de anonimato, indicaram que o pessoal recebeu ordens para evacuar a base até a noite desta quarta-feira.
O Catar justificou a ordem como uma "resposta às tensões regionais".
"O Catar continua implementando todas as medidas necessárias para preservar a segurança e a proteção dos seus cidadãos e residentes como sua máxima prioridade, incluindo ações relacionadas à proteção de infraestruturas críticas e instalações militares", afirmou em nota o Gabinete Internacional de Imprensa do Catar.
Localizada a 190 km ao sul do Irã, do outro lado do Golfo, Al Udeid é a maior base americana no Oriente Médio. Teerã lançou mísseis contra a base em junho de 2025 em resposta aos bombardeios dos EUA contra instalações nucleares iranianas.