A- A+

ACIDENTE Parte do teto da Praça de Alimentação do Shopping Tacaruna desaba e deixa duas pessoas feridas O acidente aconteceu por volta das 20h30 desta terça-feira (9)

Uma parte do teto da Praça de Alimentação Olinda do Shopping Tacaruna cedeu na noite desta terça-feira (9).

O acidente aconteceu por volta das 20h30. De acordo com pessoas que estavam no local, uma mesa onde estava uma família foi atingida pela queda do teto.

Por meio de nota, o Shopping Tacaruna informou que duas pessoas foram atingidas e atendidas no local. Ambas passam bem, sem ferimentos graves.

As lojas que ficam ao redor da Praça de Alimentação Olinda onde ocorreu o desabamento parcial do teto foram fechadas antes do horário normal. O Shopping isolou a área e iniciou os trabalhos para reparar os danos. As outras partes do estabelecimento seguiram funcionando normalmente.

Confira a nota completa do Shopping Tacaruna:

Na noite desta terça-feira, uma parte do teto da Praça Olinda caiu. Duas pessoas que estavam próximas ao local já foram atendidas e passam bem. Não confere a informação de que clientes ficaram sob os escombros. A área afetada foi isolada.

Veja também

EUA Chanceler britânico pede nos EUA que congressistas aprovem ajuda à Ucrânia