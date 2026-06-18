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grécia Partenon de Atenas recupera esplendor do século XIX após restauração O templo de 2.500 anos, dedicado à deusa Atena, recebe mais de quatro milhões de visitantes todos os anos.

O Ministério da Cultura da Grécia anunciou nesta quinta-feira (18) que concluiu a restauração da fachada oeste do Partenon de Atenas, devolvendo ao monumento o aspecto que tinha no início do século XIX.

O templo de 2.500 anos, dedicado à deusa Atena e localizado em uma colina da capital grega, recebe mais de quatro milhões de visitantes todos os anos.

"Hoje contemplamos o frontão oeste do Partenon como não o víamos havia dois séculos", declarou a ministra da Cultura, Lina Mendoni, em comunicado.

"Pela primeira vez em cerca de 220 anos, o Ministério da Cultura apresenta o lado oeste do Partenon em sua forma mais completa possível. A vista é verdadeiramente impressionante", acrescentou.

O ministério informou que uma equipe de arqueólogos, engenheiros e artesãos utilizou fragmentos antigos preservados e mármore novo para preencher os vazios e reforçar a fachada oeste do monumento. "É um projeto de dificuldade excepcional", destacou Mendoni.

Segundo o ministério, o templo encontra-se agora o mais próximo possível do estado em que estava imediatamente depois de aproximadamente metade das estátuas remanescentes ter sido retirada por ordem do então embaixador britânico junto ao Império Otomano, Lord Elgin.

No entanto, as esculturas atualmente presentes em Atenas são réplicas, já que as originais estão no Museu Britânico, em Londres.

O Reino Unido insiste que as obras foram adquiridas legalmente, e sucessivos governos têm afirmado que a decisão a respeito cabe ao museu.

Sob a direção de George Osborne, ex-ministro das Finanças, o Museu Britânico manteve conversas com o governo grego para chegar a um acordo que permita expor os mármores em Atenas.

O primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotákis, também tem tentado reiteradamente levantar o tema com seus homólogos britânicos. Também são preservados fragmentos de esculturas do Partenon em museus de Paris, Copenhague, Munique, Viena e Wurzburgo.

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