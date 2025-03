A- A+

Dia Internacional das Mulheres Participação de mulheres na administração pública federal cresce e chega a 45,6% Até o início de 2025, eram 261,4 mil servidoras, do total de 572,8 mil ativos. Os dados foram compilados pelo Observatório de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo informou neste sábado (8), que atualmente o total 45,6% dos servidores federais ativos são mulheres, um aumento de 3,21% em relação a 2022.

Em ponto porcentual, o aumento foi de 0,8 p.p.



Até o início de 2025, eram 261,4 mil servidoras, do total de 572,8 mil ativos.

Os dados foram compilados pelo Observatório de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).



Já entre os cargos de direção e assessoramento criados pelo atual governo, 76% são ocupados por mulheres, segundo o estudo, em um total de 1,2 mil postos criados.



Essas ocupações estão incluindo coordenadorias-gerais, diretorias, assessorias especiais, secretarias e equivalentes. No geral, há 11,4 mil funcionários no setor público nesses cargos, sendo apenas 39,2% ocupados por mulheres.

