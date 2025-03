A- A+

PAPA FRANCISCO Participação do papa nas celebrações de Páscoa no Vaticano ainda é incerta Nessa quinta-feira, 27, agências internacionais tinham informado que o pontífice pronunciaria a tradicional bênção na Praça de São Pedro no domingo de Páscoa, a ser celebrado em 20 de abril

O Vaticano informou nesta sexta-feira, 28, que o papa Francisco apresenta leve melhora nas habilidades motoras, na respiração e no uso da fala. Ele também rezou pelas vítimas do terremoto que atingiu Mianmar. Conforme a Santa Sé, a redução gradual da oxigenação continua e o pontífice concelebra a missa diária na capela.

"No momento não recebe visitas, continua com o repouso, as terapias e 'um pouco' de atividade de trabalho", afirmou. Na quarta-feira, 26, o argentino de 88 anos foi submetido a exames de sangue e os resultados deram normais.

Ainda de acordo com a Santa Sé, "não há indicações para as celebrações da Páscoa", para as quais o calendário foi divulgado dessa quinta-feira, 27. "Os detalhes, em particular sobre a bênção Urbi et Orbi, serão vistos mais adiante com base nas melhoras do papa", completou o comunicado.

Nessa quinta-feira, 27, agências internacionais tinham informado que o pontífice pronunciaria a tradicional bênção na Praça de São Pedro no domingo de Páscoa, a ser celebrado em 20 de abril. A participação dele, entretanto, ainda é incerta.

Francisco está com acesso a oxigênio suplementar e cuidados médicos 24 horas por dia. A equipe, entretanto, espera que ele precise de menos assistência respiratória à medida que seus pulmões se recuperem.

Quanto à programação para os próximos dias, o Angelus de domingo será transmitido como nos domingos anteriores, com o texto escrito da meditação. "Não são esperadas novidades no momento, como uma aparição do pontífice, como foi o caso no domingo passado, dia em que deixou o hospital", disse o Vaticano.

Francisco foi internado no dia 14 de fevereiro, tendo alta do Hospital Gemelli, em Roma, após mais de cinco semanas de hospitalização no dia 23 de março. Ele deve permanecer convalescente por pelo menos dois meses.

Na quarta-feira, em razão do quadro de saúde do papa, o rei Charles III adiou a visita ao Vaticano, inicialmente prevista para o início de abril.

